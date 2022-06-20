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"Kıbrıs Türk halkının çıkarları çerçevesinde müzakere edin"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

20 Haziran 2022 Pazartesi 18:16
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"Kıbrıs Türk halkının çıkarları çerçevesinde müzakere edin"
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Erhürman'ın açıklaması şu şekilde;

"Aslında çok basit. Kimse size Rum tarafının Güven Yaratıcı Önlemler paketini olduğu gibi kabul edin demiyor. Oturun ve Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarları çerçevesinde müzakere edin diyoruz.

Hatta Rumların önerdiklerinin yanına, doğrudan ticaret tüzüğünü, yeşil hat tüzüğü kapsamındaki ihracatın genişletilmesini, yenilenebilir enerjiden daha fazla yararlanabilmemiz için enterkonnekte sistemi, euro kullanımını, yeni kapıları, hidrokarbonu da koyun ve müzakere edin. Bunca sıkıntının içinde, bu halkın, göç yollarını düşünen gençlerin önüne yeni ufuklar açma ihtimalini elimizin tersiyle itme lüksü nereden kaynaklanıyor?!"

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiCTPKKTCTufan Erhürman
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