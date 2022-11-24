Tatar, "Kılıçaslan gibi şehitlerin kutsal mücadelesi sayesinde Kıbrıs Türk halkı hür yaşıyor"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı sırasında şehit olan Malatyalı Seçim Kılıçaslan'ın ailesini evlerinde ziyaret etti.

Tatar'ın ziyarette bulunduğu, Seçim Kılıçaslan'ın ablası ve aile büyüğü, 90 yaşındaki Esme Tulum, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hür yaşayın" temennisinde bulundu.

Esme Tulum'un ifadesi üzerine Tatar, Kılıçaslan gibi şehitler ve gazilerin kutsal mücadelesi sayesinde Kıbrıs Türk halkının hür ve egemen yaşadığını kaydetti.

Temaslarda bulunmak ve konferans vermek üzere Malatya'da bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, gün içerisinde şehit ailesine de ziyarette bulundu.

Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, şehide Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dileyerek, şehitleri asla unutmadıklarını ve kalplerinde müstesna bir yere sahip olduklarını kaydetti.

-"Kıbrıs Türk halkının selamlarını getirdim"

Malatya'da olduğu sürece boyunca Kılıçaslan'ın ailesini ziyaret etmek istediğini belirten Tatar, "Kıbrıs Türk halkının selamlarını getirdim" dedi.

Tatar, şehitlerin Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü için hayatlarını kaybettiğini belirterek, unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını dile getirdi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın bir dönüm noktası olduğunu, adaya barış ve istikrar getirdiğini ifade eden Tatar, Harekat olmasaydı Kıbrıs'ta bir tane Türkün kalmayabileceğini söyledi.

Tatar, tüm şehit ailelerine sevgi ve saygılarını iletti.

Tatar, yarın Adıyaman Üniversitesi'nde konferans verecek

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye programı çerçevesinde, yarın Adıyaman'da olacak.

Tatar, GAP Gazeteciler Birliği'nde, gazetecilerle bir araya gelecek, ardından Adıyaman Üniversitesi'nde "Doğu Akdeniz'deki Gelişmeler Çerçevesinde Mavi Vatan ve Kıbrıs" konferansı verecek.

Akşam saatlerinde Gaziantep'e geçecek olan Cumhurbaşkanı, KKTC'nin kuruluşunun 39'uncu yıl dönümü resepsiyonuna katılacak.