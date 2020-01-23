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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği eylem uyarısı yaptı

Gürcafer, hükümetin Gazimağusa-İskele- Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda kaos yarattığını savunarak, eylem uyarısında bulundu.

23 Ocak 2020 Perşembe 16:27
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği eylem uyarısı yaptı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, hükümetin Gazimağusa-İskele- Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda kaos yarattığını savunarak, eylem uyarısında bulundu.
Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazeteye gönderilmiş İmar Planı’nın itiraz edilen  noktalarının düzelmesini sağlayıp imzalanması ve yürürlüğe koyulması çağrısı yaparak, aksi takdirde bir hafta sonra sokakta olacaklarını kaydetti. 
Gürcafer, “Hükümet, Gazimağusa- İskele- Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda kaş yapayım derken göz çıkardı. Hem de iki göz çıkardı. Ekonomiyi kurtarma ve planlı yapılanmaya geçme hedefi ile yola çıkıp neticede ekonomiyi batırdı” dedi. 
Bölgede faaliyet gösteren, milyonlarca lira vergi veren dev firmaların ne yapacaklarını bilmediklerine işaret eden Gürcafer, “gün işleyip, gün geçinen” bölge köylerinde yaşayan taşeronların işçi durdurmaya başladıklarını, inşaat malzemesi satıcılarının endişeli olduğunu, yıllarca süren uğraşlar sonucu girebilmeyi başardıkları dış ülkelerdeki pazarlamacıların şaşkınlık içerisinde ne olup bittiğini anlamaya çalıştıklarını kaydetti. 
Gürcafer açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 
“Hükümetin ise verdiği görüntü ve üzerimizde bıraktığı intiba şöyle, ‘Cumhurbaşkanlığı seçimimiz var. Hele bir cumhurbaşkanlığı seçimi geçsin sonar ister Fasıl 96 olsun, ister İmar Planı geçsin, isterse başka bir emirname daha yürürlüğe girsin umurumuzda değil. Biz anlaştık bu işi seçim sonrasına öteledik.’”
“YARATTIĞINIZ KAOSU ÇÖZÜN” 
Sürecin başından beri İmar Planı’nın tamamlanarak hayata geçmesi için hem maddi, hem manevi en çok katkıyı koyan birliklerinin iyi niyetinin suistimal edildiğini gördüklerini ileri süren Gürcafer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 
“Hükümetten ve gelmiş geçmiş tüm hükümetlerden,tek kuruş teşvik almadan varolan ve varlığını sürdüren, on binlece insanımıza ekmek veren, hazinenin yüzde kırk civarında gelir elde ettiği bir sektörüz. Bu sektörü seçim gailelerinize kurban etmenize seyirci kalmayacağız.
Yarattığınız bu kaostan çıkış yolu bulmanızı bekliyoruz. Yasama da yürütme de sizde.
Fasıl 96 diyorsanız derhal geçin. Geçmiyorsanız Resmi Gazeteye gönderilmiş İmar Planı’nın itiraz ettiğiniz noktalarının düzelmesini sağlayıp imzalayın ve yürürlüğe koyun.
Ama sakın bize bayatlamış ‘seçimden sonra’ vaadinde bulunmayın. Bunun için bir gün bile yeter. Bir gün bile yeterken bizden size bir hafta süre. Yarattığınız kaosu çözün, aksi takdirde bir hafta sonra sokakta olacağız.”

Son Güncelleme: 23.01.2020 16:30
Anahtar Kelimeler:
ImarInşaatKıbrısGündemUyarısıEylem
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