Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Dr. Fazıl Küçük’ü ve Denktaş’ı andı

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü vefatının otuz dördüncü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ı vefatının altıncı yılında saygı, özlem ve şükranla andı.

Dernekten yayınlanan mesajda, Kıbrıs Türk halkının uzun ve oldukça zor bir mücadele sonucunda bağımsız, özgür ve güvenlik içinde geleceğinden emin, güvencesi tam, egemen bir halk olarak kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde varlığını sürdürdüğü belirtildi.

Dernek, “Yaşanmış tarihi geçmişi ve siyasal tarihi bu günlere, mücadeleyi başlatan, aydınlanma, özgürlük ve bağımsızlık yolunu açan liderlerine inanarak, güvenerek birlikte yürüttükleri özverili mücadelelerin, geleceği örgütleyen stratejilerin ve uygulanan politikaların sağladığı zaferler sonucunda ulaşmıştır” dedi.

Türk halkının öncü lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanını sağlayan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın, varoluş, bağımsızlık ve özgürlük savaşının temel mihenk taşları olduğunu vurgulayan Dernek, liderlerin Kıbrıs’ta Türk varlığının korunmasının, Milli mücadelenin başarıya ulaşmasının, Türk halkının egemen, özgür ve bağımsız bir halk olarak güvenlik içinde yaşamasının tek ve şaşmaz yolunun Türkiye ve Türkiye’nin ada üzerindeki tarihsel ve coğrafi haklarının korunmasına bağlı olduğunu tespit ederek, kararlılıkla, inançla ve güvenle bunun mücadelesini verdiğini belirtti.

Dernek, Kıbrıs Adası’nda bugün, yıkılmayacak ve varlığını gelişerek, güçlenerek sürdüren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde egemen, bağımsız, özgür ve güven içinde yaşayan bir Türk halkı olduğunu söyledi.

Dernek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkının egemen, özgür ve bağımsız bir halk olarak Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü altında sonsuza kadar yaşayacağını vurguladı.