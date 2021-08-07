Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Erenköy Direnişi’nin 57. Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Dernek Genel Merkezi tarafından yayımlanan mesajda, Erenköy Direnişi’nin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde yazdığı destanlar zincirinin çok önemli ve belirleyici güçlü bir halkası olduğu, bu direnişin her şeyden önce doğru algılanması, önemi iyice değerlendirilmesi ve Türk halkının diğer direniş destanları gibi unutulmadan gelecek kuşaklara aktarılması gerektiği ifade edildi.

Mesajda, “Erenköy Savaşı, Kıbrıs Türk halkı için sadece bir direniş ve destan değildir. Bunun çok daha ötesinde anlamı olan derin bir niteliğe sahiptir. Erenköy, Kıbrıs Türkünün silahlı direnişinde başta silah ve mühimmat olmak üzere ihtiyaç duyulan gerekli lojistik desteğin karşılanmasında, Türk halkının denizle bağlantısı olan stratejik bir köprübaşıdır. 21 Aralık 1963 tarihinde Akritas Soykırım Planı ile Rum-Yunan askerleri tarafından Türk halkına karşı başlatılan etnik temizlik saldırıları karşısında Erenköy Köprübaşı’nın korunması ve lojistik desteğin sürdürülebilmesi öncelikli bir zorunluluk olmuştur. Bu zorunluluğu karşılayan ve üstün bir görev anlayışı ile ulusal görevlerini yerine getirenler Türkiye’de üniversite öğrenimlerini sürdüren Kıbrıs Türkü öğrencileri ve İngiltere’den gelen az sayıdaki Kıbrıs Türkleridir” denildi.

Erenköy Direnişi’nin önemli bir niteliğinin de Türkiye’nin garantör devlet olarak Garanti Antlaşması gereğince Kıbrıs’a yaptığı ilk kapsamlı askeri müdahale olduğu belirtilen mesajda, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs Antlaşmaları ile kazandığı haklarını hiçbir koşul altında çiğnetmeyeceğini ve ENOSİS’e izin vermeyeceğini ortaya koyduğu, bir bakıma 20 Temmuz 1974 Barış Harekât’nın da mesajını veren bir harekât olduğu vurgulandı.

8 Ağustos 1964 yılında Türkiye’nin Kıbrıs’a düzenlediği ilk hava harekâtında uçağı düşürülen ve sağ olarak esir alına Pilot Yzb. Cengiz Topel’in Rumlar tarafından işkenceyle şehit edildiği günün 57. yıldönümü de olduğu vurgulanan mesajda, şunlar aktarıldı:

“Bugün 57. yılında Erenköy Savaşı’mızı onurla ve kıvançla anarak bütün Erenköy şehitlerimizi rahmetle anarız. Cennetteki mekânlarında ışıklar içinde rahat uyusunlar. Kıbrıs Türk halkı verdiği varoluş mücadelesi sonunda kurduğu egemen ve bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde özgür, tam güvenlik, huzur ve barış içinde var olmaya devam etmektedir. Erenköy Savaşı kahraman gazilerimize ve Türkiye’nin Kıbrıs’a ilk Silahlı Müdahalesini gerçekleştiren ve görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Hava Kuvvetleri’ne sonsuz şükranlarımızı sunarız.

Kıbrıs Türk halkının siyasi tarihinde, halkların bağımsızlığı mücadelelerinde tarihte ender görülen varoluş, bağımsızlık, özgürlük, egemenlik mücadelesinde ayrı önemli bir yere sahip olan 8 Ağustos 1964 Erenköy Savaşı bütün tazeliğini, heyecanını korumakta ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk halkı var oldukça unutulmayacak, sürekli anılacak ve yaşanacaktır.”