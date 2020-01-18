Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Elon Musk, 2050 yılına kadar 1 milyon insanı Mars’a göndermeyi planlıyor
Musk,1 milyon insanı Mars’a gönderecek
Alphabet 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı
Alphabet 1 trilyon dolar piyasa...
Temas yoluyla insandan insana bulaşıyor!
Temas yoluyla insandan insana bulaşıyor!
Ayağınızı sıcak suda günde dört kez bekletirseniz...
Ayağınızı sıcak suda günde dört...
Saç dökülmesinde B12, D ve demir eksikliğine dikkat
Saç dökülmesinde B12, D ve...

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Taziye Mesajı Yayımladı

18 Ocak 2020 Cumartesi 17:50
Kıbrıs Türk Kültür Derneği Taziye Mesajı Yayımladı

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti başbakanlarından rahmetli Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı nedeniyle başsağlığı ve taziye mesajı yayımladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre mesaj şöyle:

Kıbrıs Türk Barış Harekâtı kararını veren hükümet döneminin Başbakanı Bülent Ecevit’in değerli eşi Rahşan Ecevit’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Rahşan Ecevit  Türk siyasi yaşamında etkinliği olan ve Bülent  Ecevit’in  siyasi yol arkadaşı  ve önemli bir destekçisi,  etkinliği bulunan nitelikleri yüksek bir kişi olarak bilinir. 
Rahşan Ecevit Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihine ve Ecevit’in aldığı kararlara tanıklık eden,  Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine  büyük önem veren,  milli davamıza  bu bağlamda katkıları olan  değerli bir siyaset insanıydı. 
Rahşan Ecevit’e Allahtan rahmet sevenlerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz. 
Mekânı cennet olsun. Işıklar içinde yatsın.”

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Kültür DerneğiTaziye MesajıHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Bildirgesi Açıklandı
Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Bildirgesi Açıklandı
Girne Belediyesi yeni hizmet binası faaliyete başladı
Girne Belediyesi yeni hizmet binası faaliyete başladı
Hasan Şafak Yetken hayatını kaybetti
Hasan Şafak Yetken hayatını kaybetti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim