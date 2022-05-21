Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zorla eve girdiler, darp ettiler, soydular
Zorla eve girdiler, sarp ettiler,...
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Liselilerin kavgası kanlı bitti
Liselilerin kavgası kanlı bitti
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Polis aracına 3 el ateş ettiler
Polis aracına 3 el ateş...
Flaş Haber
FECİ KAZA! Araç takla attı
Kapat

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi tasfiye ediliyor

Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında onaylanan “Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nin Tasfiyesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:32
408 Okunma
Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi tasfiye ediliyor

Kararname, yasasının uygulanması imkansız hale gelen şirketin üyesi kalmadığından tasfiye işlemlerinin Bakanlar Kurulu kararıyla yapılmasını düzenliyor.

Kararnamenin genel gerekçesinde, 1976 Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Yasası'nda belirtilen liman hizmetlerinin, mezkur yasanın 10'uncu maddesindeki kurallara uygun olarak üye olmaya hak kazanmış liman işçileri tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek “ Gelinen aşamada bahsi geçen Yasa'nın I0'uncu maddesinde belirlenen ‘65 yaşını doldurmamış’ kriterine uygun üye kalmadığından gerek limanlardaki elzem hizmetlerin gerçekleştirilmesi gerekse mezkur yasanın amacının uygulanması imkansız hale gelmiştir ve/veya mezkur yasa uygulanamayacak durumdadır” denildi.

Liman hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesini sağlamak amacıyla, Liman İşçileri Şirketi Yönetim Kurulu Üyelerinin 30 Haziran 2022’ye kadar görevlerine devam edebilmesi amacıyla yasa gücünde kararnamenin yürürlüğe konulduğu belirtilen genel gerekçeye göre, kararnamenin süresi dolduğunda, Liman İşçileri Şirketi’nin herhangi bir üyesi kalmayacağı, yasaya uyarınca tasfiye kararının olağanüstü genel kurul toplantısında üye tamsayısının üçte ikisiyle alınabileceğinin düzenlendiği oysa şirketin üyesi kalmadığından tasfiye işlemi de yapılamadığı kaydedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gece yarısı bir kaza daha!
Gece yarısı bir kaza daha!
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
Birinci Kaleburnu Köy Festivali, Pazar Günü Yapılıyor
Birinci Kaleburnu Köy Festivali, Pazar Günü Yapılıyor










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim