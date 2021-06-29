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Kıbrıs Türk Memur-Sen Basın Açıklaması

29 Haziran 2021 Salı 12:13
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Kıbrıs Türk Memur-Sen Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI

Memur-Sen olarak, Geçici Kamu Görevlilerine iş güvencesi sağlayıp, özlük haklarını düzenleyecek yasa tasarısını hazırlayıp, Başbakanlı’ğa 10/05/2021 tarihinde yazılı olarak sunduk. Bu sunum öncesinde, 12/04/2021 tarihinden başlayarak paydaş sendikalarla KTAMS,HAK-SEN,KAMU-SEN gibi bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunduk.Daha sonra KKTC Meclisi’nde temsil edilen tüm siyasi partilerle, konu yasa tasarısını görüşüp değerlendirmelerde bulunduk. Geçicilerle ilgili yasa tasarısı 16 Haziran 2021 tarihinden bu yana Bakanlar Kurulu gündemindedir.28/06/2021 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında, konu yasa tasarısıyla ilgili olarak,KKTC Başsavcılığından görüş alınmasına karar verdildi.

28/06/2021 tarihinde, KTAMS,KAMU-SEN ve K.T.H.E.S Başbakanlık’ta ‘’üst kademe yöneticileri’’ konulu bir toplantıya katıldılar.Toplantı sonrasında Kamu-Sen’in, gündemlerinde olmadığı halde duyuma dayalı olarak attığı mesajla, geçicilerle ilgii tasarıyı sendikal etik dışı bir sahiplenme gayretkeşliğine giriştiğini gözlemledik.

Memur-Sen olarak, 6 ayı aşkın süredir çalıştığımız geçicilerle ilgili yasa tasarısı, iki aya yakındır Bakanlar Kurulu gündeminde bulunmaktadır.Tüm bu gerçeklere rağmen,Kamu-Sen’in bu hazıra konma gayretkeşliğini kınıyor,sendikal etik dışı buluyoruz.

Bakanlar Kurulu’nun da iki aya yakın süredir gündemlerinde bulunan bu yasa tasarısıyla ilgili olarak, bugün savcılık görüşü talebinde bulundukları için kınıyoruz.

Hükümeti ve KKTC Meclisi’ni kitlesel sorunların çözümü konusunda, daha duyarlı ve etkin davranmaya davet ediyoruz.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk MemurSen
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