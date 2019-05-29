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Kıbrıs Türk MS Derneği: İlaç eksikliği en kısa zamanda giderilmeli

29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:59
Kıbrıs Türk MS Derneği: İlaç eksikliği en kısa zamanda giderilmeli
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Kıbrıs Türk MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli, MS hastaları için yaşanmakta olan ilaç eksikliğinin en kısa zamanda giderilmesini istedi.

Kıbrıs Türk MS Derneği Başkanı Hançerli, Uluslararası Multiple Skleroz (MS) Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mayıs ayının son çarşamba günün Dünya MS Günü olarak ilan edildiği belirtilerek, MS’in merkezi sinir sistemini tutan bağışıklık sistemiyle ilintili olduğu kabul edilen kronik bir hastalık olduğunu kaydetti. Hançerli, hastalığın özellikle kadınlarda ve genç erişkinlerde daha sık görüldüğünü kaydetti.

Nedeni tam olarak anlaşılamamış olan MS’in tam bir tedavisi olmamakla birlikte gidişatının tedavilerle büyük oranda yönetilebildiğini belirten Hançerli, zaman zaman ilaç sıkıntısı yaşandığını, bu yüzden hastaların tedavi sürecinin ve hayat kalitesinin olumsuz etkilendiğini vurguladı.

Hançerli, Kuzey Kıbrıs’ta istihdam konusunda MS hastalarına özel bir yasal düzenleme olmadığına da dikkat çekti.

Hançerli, “MS hastaları ancak engelli olurlarsa, engelli kontenjanından istihdam edilebiliyor. Bu durum hastaları mutsuz eden bir şey ve hastalar ‘bize iş vermek için bizi tekerlekli sandalyede mi görmek istiyorsunuz’ diye isyan etmektedirler. MS hastaları verimli oldukları çağda iş imkanı sağlanmasını istiyor” diye konuştu.

Sibel Hançerli, derneğin bir binası olmadığını ve bunun büyük bir sıkıntı yarattığını kaydederek, bina konusunda girişimleri olduğunu ancak sonuç alamadıklarını belirtti. Hançerli, bina konusunda da yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti. 

Öte yandan Dernek, Çıralı Bakery’de 5. Geleneksel Kahvaltı Etkinliğini düzenledi.

Hastalar ve yakınlarının yoğun katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte duyarlı vatandaşlardan da bağış kabul edildi.

Hastaların kaynaşmasını ve toplumun farkındalığının artmasının amaçlandığı etkinliğe “#ŞİİRSOKAKTA” adlı şiir kitabının tüm gelirini derneğe bağışlayan İlke Ünlücan da katıldı ve kitabını imzaladı.

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