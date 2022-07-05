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Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği Evkaf’ın destekleriyle dernek binasına kavuştu

Kıbrıs Türk Multiple Skleroz (MS) Derneği’nin 23 yıl sonra kavuştuğu, Dumlupınar/Küçük Kaymaklı bölgesindeki binası açıldı.

05 Temmuz 2022 Salı 09:37
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Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği Evkaf’ın destekleriyle dernek binasına kavuştu
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1999 yılında MS hastalığı konusunda toplumu bilinçlendirmek ve MS hastalarına destek olmak amacıyla kurulan dernek, Evkaf’ın sağladığı imkânlar doğrultusunda faaliyetlerini sürdürebileceği dernek binasına ilk adımını törenle attı.

Evkaf’ın dernek binasına kira desteği ve eşya giderlerinin sağlamasının ardından teşekkür mahiyetinde dernek binasının açılışı Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter tarafından gerçekleştirildi.

MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli, derneğin 1999 yılında Ercan Saymen tarafından kurulduğunu ve tüm zorluklara rağmen ayakta durmayı başardığını belirtti. Bina konusunda yıllardır çaldıkları tüm kapıların yüzlerine kapandığını kaydeden Hançerli, bir hayalin gerçek olmasını sağlayan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter’in şahsında Evkaf’a ve tüm bağışçılara teşekkür etti.

Toplumu MS hastalığı konusunda bilinçlendirecek ve aynı zamanda MS hastalarının aynı çatı altında olmasına olanak sağlayarak birçok açıdan fayda gösterecek olan bu binanın açılışına destek verebildikleri için mutlu olduklarını kaydeden Benter, ayrıca MS hastalarına destek veren MS Derneği yöneticilerine de gönüllü katkılarından dolayı teşekkür etti.

Son Güncelleme: 05.07.2022 09:39
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