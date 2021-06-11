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Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nden Meclise: “Sizlerden Utanıyoruz!”

11 Haziran 2021 Cuma 10:16
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Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nden Meclise: “Sizlerden Utanıyoruz!”

GÜNDEM KIBRIS SOSYAL MEDYA


Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği dün mecliste oylanan Emeklilik Değişiklik Yasa tasarısında, ayni durumdaki engelli kamu çalışanlarının dışlandığını söyleyerek sert eleştirilerde bulundu.

Derneğin açıklaması şu şekilde:


DÖRDÜN BİRİ HER ZAMAN Kİ GİBİ YİNE BİZE DÜŞTÜ
Dün meclisimizde oylanan Emeklilik Değişiklik Yasa tasarısında torba kadro ile kamu görevlisi statüsüne aktarılan, Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam yasasından kamuda görev alan engellilerimiz dışlanmış ve ayni torba kadro ile kadrolanan geçici veya daimi işçiler ile arızi memur ve sözleşmeli memura geriye dönük hizmetlerin birleştirilmesi ile emeklilik hakkı tanınırken, ayni durumdaki engelli kamu çalışanları bu haktan yine şaşırmadığımız şekilde dışlanmışlardır. Üstelik bu yasa değişikliği çalışmalarının en başından beridir bu taleplerimizi defalarca dile getirmemize, üstelik bu değişiklik görüşmelerinin komitedeki ilk gününden beri bunun ayrımcılık olduğunun altını çizen vekillerimize rağmen, dün mecliste Sn. Erkut Şahali’nin önerdiği ve bu anomaliliği düzeltecek maddeye rağmen, hepsini ret ederek, üstelik kürsüden bu ayrımcılığın farkında olduklarını fakat bu gün değil daha sonra gelecek önerilerle yapacaklarını söyleyen hükümet kanadının evet oyu ile geçirilen bir emeklilik değişiklik yasası.
Hem de kimleri dışarda bırakarak geçirilen?
AYNİ HAKLARA SAHİP ENGELLİ KAMU ÇALIŞANLARINI.
Yazıklar olsun hepinize. Adaletinize, eşitliğinize ve de İNSANLIĞINIZA.
Yıllardır uğraş verdiğimiz ve herkes gibi hakkımız olan bu değerleri dün o mecliste bir kez daha hiçe saydınız ve ayaklar altına aldınız.
Ey bizi idare edenler bu demecimizden sakın alınmayasınız ha. "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" geliyor siz o gün vereceğiniz birlik beraberlik yanınızdayız demeçlerinizi hazırlamaya başlayınız.
SİZLERDEN UTANIYORUZ

Son Güncelleme: 11.06.2021 16:23
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği
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