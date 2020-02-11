Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ne üye otellerin Ocak 2020 doluluk oranları açıklandı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ne üye otellerin bir yıllık karşılaştırmalı Ocak 2020 doluluk oranları açıklandı.

KITOB’ un, otel sınıfına giren ve 1’den 5'e kadar yıldız taşıyan oteller ile turistik bungalovlar, tatil köyleri, butik, apart otel ve özel belgeli otellerden oluşan üyelerin, Ocak 2020 ayına ilişkin dolulukları şöyle;



“1) 5 yıldızlı büyük tesislerin dolulukları Ocak 2020 ayında %47 oranında olmuştur.

Buna göre; a) Geçen Aralık 2019 ayına göre %19 oranında düşüş gerçekleşirken, b) Geçen Ocak 2019 yılına göre %15 oranında bir yükseliş olmuştur.

2) Küçük otellerin Ocak 2020 ayında doluluk oranı %32 olmuştur.

Buna göre; a) Geçen Aralık 2019 ayına göre %19 oranında bir düşüş yaşanırken, b) Geçen Ocak 2019 yılına göre %16 oranında bir yükseliş gerçekleşmiştir.

3) Tüm Otellerin Ocak 2020 ayında doluluk oranı ortalaması ise %40 olmuştur.

a) Geçen Aralık 2019 ayına göre %18 oranında bir düşüş olurken, b) Geçen Ocak 2019 yılına göre de %15 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

2019 Ocak ayında KITOB Üyeleri toplam yatak sayısı 23,616, kapalı otel sayısı 12 olarak bildirilmişti. Bu rakam 2020 Ocak ayında 23,946 yatak sayısına yükselmiş, 16 tesis kapalı olarak kaydedildi.”