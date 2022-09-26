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Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği yeni başkanı Abdo Okur oldu

Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği Olağan Genel Kurulu dün gerçekleşti. Birlik Başkanlığına Abdo Okur seçildi. Sosyal medya hesabından açıklama Okur, birlik üyelerine ve katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.  

26 Eylül 2022 Pazartesi 18:58
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Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği yeni başkanı Abdo Okur oldu



Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği Başkanı Abdo Okur’un açıklaması şu şekilde: 

“Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği Olağan Genel Kurulu’nda şahsıma başkanlığı veren siz değerli üyelerimize teşekkür ederim.
Genel kurulumuza katılan Çalışma bakanımız Hasan Taçoy ve UBP Genel sekreterimiz milletvekilimiz Oğuzhan Hasipoğlu, milletvekilim Fırtına Karanfil, YDP milletvekilimiz Talip Atalay, Sanayi müdürümüz Elmas Kavunoğlu, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu üyesi Serdal İlhan’a bizlerle beraber olmalarından dolayı teşekkür ederim.
Bir önceki başkan Mustafa Budak ve yönetimine katkılarından dolayı teşekkür ederim. Gala gecemize sponsor olan mutlu akü distribütörü Yusuf Şipaloğlu’na da katkılardan dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği Yeni Yönetim Kurulu şu şekilde: 
Başkan: 
Abdo Okur 

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Erol Türkmen
İsmet Topal 
Hasan Elibol
Mehmet Mevlüt Doğu
Deniz Aras
 Ertuğrul Kaçar
Ali Balkay
Ahmet Ölçen
Durmuş Güllü

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler BirliğiAbdo OkurOlağan Genel Kurulu
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