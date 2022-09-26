Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği yeni başkanı Abdo Okur oldu

Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği Başkanı Abdo Okur’un açıklaması şu şekilde:

“Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği Olağan Genel Kurulu’nda şahsıma başkanlığı veren siz değerli üyelerimize teşekkür ederim.

Genel kurulumuza katılan Çalışma bakanımız Hasan Taçoy ve UBP Genel sekreterimiz milletvekilimiz Oğuzhan Hasipoğlu, milletvekilim Fırtına Karanfil, YDP milletvekilimiz Talip Atalay, Sanayi müdürümüz Elmas Kavunoğlu, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu üyesi Serdal İlhan’a bizlerle beraber olmalarından dolayı teşekkür ederim.

Bir önceki başkan Mustafa Budak ve yönetimine katkılarından dolayı teşekkür ederim. Gala gecemize sponsor olan mutlu akü distribütörü Yusuf Şipaloğlu’na da katkılardan dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği Yeni Yönetim Kurulu şu şekilde:

Başkan:

Abdo Okur

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Erol Türkmen

İsmet Topal

Hasan Elibol

Mehmet Mevlüt Doğu

Deniz Aras

Ertuğrul Kaçar

Ali Balkay

Ahmet Ölçen

Durmuş Güllü