Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, Dünya Çocuk Günü'nde, çocuk hakları olduğunu hatırlattı

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, dünyadaki her çocuğun sağlıklı, yeterli beslenme, barınma, eğitim, dinlenme, tıbbi bakım, oyun oynama gibi hakları olduğunu hatırlattı.

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, Başkanı Dr. Gülten Erçal, 1 Haziran Dünya Çocuk günü nedeniyle yayınladığı bildiride, Dünya Çocuk Hakları Bildirisine göre, dili, dini, rengi, ırkı ne olursa olsun, hiçbir ayırım gözetmeksizin, bütün çocukların ayni haklara sahip olarak dünyaya geldiğini ancak ne yazıktır ki bu bildiride kabul edilen ilkelerin yerine getirilmediğini ve çocuk haklarının, birçok ülkede ihlal edildiğini belirtti.

Erçal bildiriye şöyle devam etti;

“Cinsiyeti, yaşadığı sosyokültürel ortam, ailesinin ekonomik düzeyi, onları en temel haklarından mahrum etmemelidir. Yetişkinlerin problemleri, aile içi huzursuzlukları, kavgaları, savaş, açlık, iç çatışmalar çocukları derinden etkilemekte ve fiziksel, ruhsal, duygusal, cinsel anlamda istismara uğratmakta, şiddete maruz bırakmaktadır.



Yaşadığımız dünyada, yakın coğrafyamızda, savaşlarda çocukların öldürüldüğü, göç etmek durumunda kaldığı, aç kaldığı, önlenebilir hastalıklarla boğuştuğu, ihmal, cinsel istismara, şiddete maruz kaldığı ve haklarının çiğnendiğine şahit olmaktayız. Bu çocuklar en temel haklarından, insanca ve özgür yaşamaktan yoksun, yaşam mücadelesi vermektedirler.Savaşı yaşamış, bu acıları en iyi bilen bizlerin, çocuklarımıza gelecekte yaşanabilir bir dünya, temiz bir çevre bırakmak en büyük görevimiz olmalıdır. Onların ruhen, bedenen sağlıklı gelişmeleri, sevgi ile ve huzur içinde büyümeleri için gerekli ortamı hazırlamalıyız.Çünkü çocuklarımız umudumuz, geleceğimiz, mutluluğumuzdur, yaşama sevincimizdir.Huzurun, barışın ve sevginin hakim olduğu bir dünyada yaşamaları dileklerimizl, tüm dünya çocuklarının, Dünya Çocuk Günü’nü kutluyoruz”