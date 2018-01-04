Posta Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Postalarının kuruluş yıldönümü olan 6 Ocak hafta sonuna denk geldiği için yarın Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke posta merkezlerinde gelen gönderilerin ön yüzüne, giden gönderilerde ise pul üzerine özel tarih damgası uygulanacak.
Kıbrıs Türk Postaları'nın 54. yılı
Kıbrıs Türk Postalarının kuruluşunun 54. yıldönümü kutlanıyor. Kutlama çerçevesinde yarın gelen ve giden gönderilere tarih damgası vurulacak.
04 Ocak 2018 Perşembe 12:36
Posta Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Postalarının kuruluş yıldönümü olan 6 Ocak hafta sonuna denk geldiği için yarın Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke posta merkezlerinde gelen gönderilerin ön yüzüne, giden gönderilerde ise pul üzerine özel tarih damgası uygulanacak.