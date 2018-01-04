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Kıbrıs Türk Postaları'nın 54. yılı

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Kıbrıs Türk Postalarının kuruluşunun 54. yıldönümü kutlanıyor. Kutlama çerçevesinde yarın gelen ve giden gönderilere tarih damgası vurulacak.

04 Ocak 2018 Perşembe 12:36
Kıbrıs Türk Postaları'nın 54. yılı
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Posta Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Postalarının kuruluş yıldönümü olan 6 Ocak hafta sonuna denk geldiği için yarın Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke posta merkezlerinde gelen gönderilerin ön yüzüne, giden gönderilerde ise pul üzerine özel tarih damgası uygulanacak.
 

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