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Kıbrıs Türk Rehberler Birliği 45. Kuruluş Yıl Dönümü ve Rehberler Gününü kutladı

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu katıldı.

21 Şubat 2022 Pazartesi 21:26
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Kıbrıs Türk Rehberler Birliği 45. Kuruluş Yıl Dönümü ve Rehberler Gününü kutladı
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Kıbrıs Türk Rehberler Birliği 45. Kuruluş Yıl Dönümü ve Rehberler Gününü kutladı

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu katıldı.

"Pandemi gölgesinde 3. yılımıza girdik. Bu süreçten en çok etkilenen Turizm Rehberleri oldu

Bakanlık olarak rehberlerimiz için bazı katkılarda bulunsak da bu sürecin rehberler açısından zor geçtiğini söyleyebilirim.

Pandemi süresince önce kapalı devre turizmi, ardından da genel turizmi açarak, rehberlerin bir nebze olsun çalışmalarına olanak sağladık.

Rehberler turizm sektörünün yapı taşlarındandır.

Turizm elçisi olarak gördüğümüz rehberlerimizin ülkemizin tanıtımı ve turizm alanındaki kalkınmasında rolü ve önemi büyüktür.

Ülkemize gelen turistlerin üzerinde bırakacağı maksimum olumlu izlenimlerin baş mimarı sizlersiniz.

Sizlerin başarısı ülkemizin turizm ekonomisinin kalkınmasında ve atılım yapmasında büyük katkılar sağlamaktadır.

Bugüne dek rehberlik mesleğine yönelik tüm konularda Bakanlık olarak her zaman rehberlerimizin çözüm ortağı olduk, bundan sonra da bizzat ben ve tüm çalışma arkadaşlarım bu bağı daha da güçlendireceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin tanıtımında özveriyle emek vererek çalışan tüm rehberlerimizin gününü kutlarım."

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