Kıbrıs Türk Rehberler Birliği'nden kamoyuna duyuru

"Kıbrıs Türk Rehberler Birliğine üye bazı rehberlerin sorumsuz ve yetkisiz bir şekilde, destek imajı ile yapmış oldukları ziyaretleri esefle kınıyoruz" denildi

KAMUOYUNUN DİKKATİNE

Kıbrıs Türk Rehberler Birliğine üye bazı rehberlerin sorumsuz ve yetkisiz bir şekilde, destek imajı ile yapmış oldukları ziyaretleri esefle kınıyoruz.

KITREB Yönetim Kurulu’nun ve diğer üyelerimizin bilgisi dahilinde olmadan, kendi içlerinde organize olarak yapılan bu hareket, bizleri de derinden üzmüştür.

İçinde bulunduğumuz bu olağan üstü günlerde, yapılan tüm uyarıları ve yasal düzenlemeleri hiçe sayarak vuku bulan bu olay asla tasvip edilemeyecek münferit bir vakadır.

Duyarlı, hassas, ülkesini seven, çevresini koruyan ve mesleğini fedakarca icra eden tüm Turist Rehberi meslektaşlarımızı tenzih eder, olayda adı geçenler için başlatılan yasal sürecin takipçisi olacağımızı bildiririz.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.

KIBRIS TÜRK REHBERLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

NE OLMUŞTU ?

Gazimağusa'da karantina altında bulunan otellere sürpriz ziyaret yapıldığı sosyal medyadan paylaşıldı.

Yapılan paylaşımlar ise hükümetin aldığı kararları sorgulattı.

Serap Özyetgin, yaptığı paylaşımda, “Bugün Coronavirüsten dolayı karantinada bulunan Rehber arkadaşlarımızı Gazi Mağusa'da bulunan 3 Otelde ziyaret ettik. Hem onlara moral olsun, onların herzaman yanlarında olduğumuzu bilsinler, hemde seslerini, sesimizi duyurmak içindi bu ziyaretimiz.” ifadelerini kullandı.

Bakanlar Kurulu kararlarına rağmen verilen görüntüler, sosyal medyada tepki çekti...