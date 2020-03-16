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Kıbrıs Türk Rehberler Birliği'nden kamoyuna duyuru

"Kıbrıs Türk Rehberler Birliğine üye bazı rehberlerin sorumsuz ve yetkisiz bir şekilde, destek imajı ile yapmış oldukları ziyaretleri esefle kınıyoruz" denildi

16 Mart 2020 Pazartesi 09:56
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Kıbrıs Türk Rehberler Birliği'nden kamoyuna duyuru

"Kıbrıs Türk Rehberler Birliğine üye bazı rehberlerin sorumsuz ve yetkisiz bir şekilde, destek imajı ile yapmış oldukları ziyaretleri esefle kınıyoruz" denildi

KAMUOYUNUN DİKKATİNE
Kıbrıs Türk Rehberler Birliğine üye bazı rehberlerin sorumsuz ve yetkisiz bir şekilde, destek imajı ile yapmış oldukları ziyaretleri esefle kınıyoruz.

KITREB Yönetim Kurulu’nun ve diğer üyelerimizin bilgisi dahilinde olmadan, kendi içlerinde organize olarak yapılan bu hareket, bizleri de derinden üzmüştür.
İçinde bulunduğumuz bu olağan üstü günlerde, yapılan tüm uyarıları ve yasal düzenlemeleri hiçe sayarak vuku bulan bu olay asla tasvip edilemeyecek münferit bir vakadır.

Duyarlı, hassas, ülkesini seven, çevresini koruyan ve mesleğini fedakarca icra eden tüm Turist Rehberi meslektaşlarımızı tenzih eder, olayda adı geçenler için başlatılan yasal sürecin takipçisi olacağımızı bildiririz.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.

KIBRIS TÜRK REHBERLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

NE OLMUŞTU ?

Gazimağusa'da karantina altında bulunan otellere sürpriz ziyaret yapıldığı sosyal medyadan paylaşıldı.

Yapılan paylaşımlar ise hükümetin aldığı kararları sorgulattı.

Serap Özyetgin, yaptığı paylaşımda, “Bugün Coronavirüsten dolayı karantinada bulunan Rehber arkadaşlarımızı Gazi Mağusa'da bulunan 3 Otelde ziyaret ettik. Hem onlara moral olsun, onların herzaman yanlarında olduğumuzu bilsinler, hemde seslerini, sesimizi duyurmak içindi bu ziyaretimiz.” ifadelerini kullandı.

Bakanlar Kurulu kararlarına rağmen verilen görüntüler, sosyal medyada tepki çekti...

Son Güncelleme: 16.03.2020 11:34
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Rehberler Birliği
Yorumlar
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Vatandaş 2020-03-16 11:56:52

Derhal suç duyurusunda bulunuyorum bu rehberler karantinaya alınsın.. bu hotelde polis beklemiyormuydu? Görevini yapmayan varsa onlarda cezalandırılmalı

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Ertaç 2020-03-16 10:08:26

Bunları artık karantinaya Aslanda farketmez,bakalım nerelere gitmişler.Üçbeş kişi bir ülkenin sağlığını nasıl böyle tehlikeye atar,OHAL ŞART

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Hasan 2020-03-16 11:52:06

Beyinsizler cahiller. Onlara moral olsun derler birda. Bizim moralimizi bozdunuz be gerizekLilar, koca halkin.

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dervis 2020-03-16 13:22:30

bu resim, dikkate alinmayan devletin acizliginin ve bir kesim vatandasin cahilliginin resmidir

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