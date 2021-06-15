Kıbrıs Türk Sanayi Odası Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri bugün saat 10:00’da Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti. Ziyarette Organize Sanayi Bölgelerinin durumu konuşuldu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın yeni Başkan ve Yeni Yönetim Kurulu Üyelerini Belediyede görmekten mutlu olduğunu, yeni yönetimi yıllardan beridir tanıdığını, çalışmaların ve istişarelerin ilerleyeceğini ifade etti ve yeni yönetime görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

Başkan Arter, 2014’ten önceki görevinin Ekonomi Bakanlığında olduğu için sanayi bölgeleriyle ilgili derinlemesine çalışmasının olduğunu ifade ederek, geçen sürede bazılarının çözüldüğünü bazılarının çözülemediğini, o günlerde de dikkatleri çeken acilen yapılması gereken işlerin olduğunu, o tecrübelerle hareket edeceklerini söyledi. Başkan İsmail Arter, sanayi bölgelerinde Sanayi Dairesi ile birlikte yapılması gereken çalışmalar olduğunu, şu an istişare içinde işleri götürdüklerini ancak yeterli olmadığını, sanayicilerin özellikle altyapıyla ve alan kullanımıyla ilgili şikâyetlerinin olduğunu ifade etti. Sanayi bölgeleri için sürekli bir istişare gerektiğini, belediyenin şu an için sadece temizlik yaptığını veya gelen talepleri yaptıklarını söyleyen Başkan İsmail Arter, sanayi odasının taleplerini de tahmin ettiğini, sanayicilerin herkesin ziyaret ederken mutlu olacağı bir sanayi bölgesi hayal ettiğini bildiğini, Belediye olarak çalışmalarda Sanayi Odası’na yardımcı olacaklarını ifade etti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ise, kabul için teşekkür ederek, yeni bir vizyonla göreve geldiklerini ve bölge belediyelerini ziyaretlere başladıklarını, mevcut sanayi bölgelerinin temizliği, bakımı ve onarımıyla ilgili sorumluluk almak istediklerini, Başkan İsmail Arter’i de ortak ne yapılabilir konusunda ziyaret ettiklerini söyledi.(MHA)