Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın 33’ünü Genel Kurulu Tamamlandı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Genel Kurulu bugün yapıldı. Yeni yönetimin de belirlendiği genel kurulda ana muhalefet UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ve kabineden bazı bakanlar da konuşma yaptı. Konuşmalarda, elektrik maliyetleri, yerli iş gücü, denetimler ve tarım üzerinde duruldu.

Genel kurulda, ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar da konuşma yaptı. Tatar, KKTC’deki üretimin yenliklerle geliştirileceğini, Yıldırım köyü civarına inşa edilecek yeni sanayi bölgesinin ülkeye ciddi katkı sağlayacağını belirtti.

Tatar, “Ülkenin geleceğinin parlak olduğuna inanıyorum. Ciddi yatırımlar var. Gençleri de kutluyorum” dedi.

Devletin her şeyin içinde yer alamayacağını kaydeden Tatar, yatırım indirimlerinin düşürülmesini eleştirdi, “Yurt, doyum noktasındaysa indirim tamam ama bu sanayi sektörüne uygulanamaz” dedi.

Tatar, Kıbrıslı Türklerin yerli ürünlere sahip çıkması, kendi çarşılarından alışveriş yapması gerektiğini söyleyerek, bunun yasakçı zihniyetle ilgili olmadığını kaydetti.

Yerli üretimin artması için yatırımın da önemli olduğunu vurgulayan Tatar, yüksek faize, TL’nin değer kaybına rağmen sanayi bölgelerinde yatırımların devam ettiğini söyledi, “Doğru politikalarla sanayi sektörü daha iyiye gidebilir” diye konuştu.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, bu topraklara üretimle kök salınabileceğini kaydetti.

İthal ürünlerin çoğunun ülkede üretildiğini söyleyen Özyiğit, “Yerli ürünlere dayalı sanayinin de ele alınacağı yeni bir bakış açısı şart” dedi.

Özyiğit, “Gençlerin hepsini üniversite mezunu yapıyor, sonra bu gençlerin neden iş bulamadığını tartışıyoruz. Bu ülkenin üçüncü ülkelerden eleman getirmesini doğru bulmuyoruz. Çıraklık eğitim merkezleri geliştirilecek, meslek okulları yapılandırılacak. Kalifiye eleman yetiştirmek için çalışacağız” şeklinde konuştu.

Ortaokulda sınıfta kalma sisteminin yeniden geleceğini, örgün eğitimi takip edemeyecek çocukların üretim sektörünün ihtiyacı olacak şekilde yetiştirileceğini söyleyen Özyiğit, Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı ile yapılacak iş birliğine işaret ederek, bu konudaki protokolün bu hafta imzalanacağını belirtti.

NAMİ

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, genel kuruldaki konuşmasında sorunların üzerine cesaretle gitmeye başladıklarını kaydetti.

İlk geçirdikleri yasa tasarısının sanayi bölgeleriyle ilgili olduğunu kaydeden Nami, “Bunun meyvelerini almaya başlayacağız. Atıl araçların toplanmasıyla önümüzdeki günlerde önemli bir temizlik çalışması başlayacak” dedi.

Nami, sanayi bölgelerinden toplanan paranın sanayi bölgeleri için harcanması için de çalışmalara başladığını söyledi.

Elektrik maliyetleri konusunda konuşan Bakan Nami, kabloyla elektrik getirilmesi konusunda en önemli adımların bu hükümet döneminde atıldığını, Brüksel’de de ilk kez temaslar yapıldığını söyledi.

“TOP ARTIK TÜRKİYE’DE”

Hükümetin üzerine düşeni yaptığını, topun artık Türkiye’de olduğunu belirten Namienerji maliyetlerini dizel jeneratörlerle aşağıya çekmenin mümkün olmadığını, maliyetlerin belirlenmesinin iki yolunu “enterkonnekte kablo” ve “depolamalı akülü sistemler” olarak aktardı.

Nami, “İlk kez uluslararası bir jeneratör alıma gidiyoruz. Rekabeti artırma, maliyetleri düşürme adına akaryakıtta da uluslararası ihaleye gidildi” dedi.

İlk kez şebeke analizi yapıldığını da kaydeden Nami, “Önümüzdeki bir ay içinde Dünya Bankası ile yürütülen bu çalışma da sonuçlarını verecek” şeklinde konuştu.

3’lü tarife konusunda da konuşan Bakan Nami, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan aldığı verileri paylaşarak, elektrik tüketiminde 10 megavatlık azalma söz konusu olduğunu söyledi.

Teşvikler ve Verimlilik Yasa Tasarısı konusunda da konuşan Nami, teşviklerin gözden geçirilmesi gerektiğini, güncellenmesi gereken noktalar olduğunu söyledi.

Nami, “Pastayı nasıl büyütürüze odaklandık. Ülkemizde önemli bir kayıt dışılık var. Bu ülkede vergilendirilmeyen önemli derece bir gelir var. Bunların vergilendirilmesi ekonominin daralması değil katma değerin artmasını sağlayacak” dedi.

Sanayi Odası Başkanı Avunduk’un “Başkanlık sistemi” önerisine işaret eden Bakan Nami, “Ekonomisi örnek alınacak ülkeleri gözden geçirin. Hiçbiri başkanlık sisteminde değil. Önemli olan reformları ve yasaları zamanında hayata geçirmek” dedi.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, sanayinin riskli bir alan olduğunu, tarıma dayalı sanayi üretimin de güç olduğunu söyledi.

“Konuşmalarda değişim talebi, çöküş olduğu dile getirildi. Bu doğru bir tespittir” diyen Şahali, “Değişim ihtiyacı samimiyetle dile getiriliyorsa bunun sadece topyekûn bir hareketle mümkün olabileceği anlaşılmalı” vurgusunda bulundu.

Hellimin ülke için bir şans ve fırsat olduğunu kaydeden Şahali, devletin hellimin standartlarını belirlediğini, teşvik politikası ürettiğini, mamulün üretilmesi için hammadde talebinin sanayicilerden gelmesi gerektiğini belirtti.

Küçükbaş sütün hellime dahil edilmesi konusunda bile sıkıntı yaşandığını kaydeden Tarım Bakanı, sanayi işletmecilerinden bu yönde talep olmadığını, hatta dirençle karşılaştıklarını söyledi.

Şahali, “Tüm müdahalelerimizin temelinde toplumsal refahın yukarıya çıkarılması var. Samimiyet netse sonuç pozitif olacak. Sanayi Odası ile iş birliği ve diyaloğa devam edeceğiz. Tarım Bakanlığı’nın kapısı her zaman açık” dedi.

BESİM

Sağlık Bakanı Filiz Besim, iş insanlarının önlerindeki bürokrasi olduğunu kaydederek, Ekonomi Bakanlığı ile bir çalışma yaptıklarını, bu konuda yol aldıklarını söyledi.

Besim, “Bizimle daha çok iletişimde olun. Bürokrasinin önünü açma kararlılığındayız” dedi.

“Üretelim ama sağlıklı üretelim” diyen Besim, denetimin sağlıklı toplum için önemli olduğunu kaydetti.

Besim, “Denetimleri yapacağız. Bilim ışığında size yapmanız gerekenleri sunacağız. Sağlıklı bir toplum için birlikte hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.

ÇELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 1 Mayıs’ın işçilere tatil verilmesi konusunda gösterilen hassasiyet için teşekkür etti, “1 Mayıs’ta ülke ekonomisine zarar geldiğini düşünmüyorum. Spekülasyon yaymaya çalışanlar oldu. İş yerlerini kapatanlar da çalışmayanlar da memnundu, dolayısıyla biz de mutlu olduk” dedi.

Çeler konuşmasında kayıt dışı ekonomi ve yerli işgücünün artması konularına da değindi.

“Kayıt dışılık haksız rekabete neden oluyor” diyen Zeki Çeler, denetimlerle bunun önüne geçmeye çalıştıklarını kaydetti.

Yerel iş gücünün artmasının önemine işaret eden Çeler, ülkede yaklaşık 54 bin yabancı işçi olduğunu söyledi. “Üretiyoruz, kazanıyoruz ama yabancı işçiler aracılığıyla kazandığımız parayı yurt dışına gönderiyoruz” dedi.

Mesleki teknik okullardan mezun olan gençlerle Sanayi Odası’na bağlı yerlerde çalışabilmesi için bir projeden söz eden Çeler, Sanayi Odası’ndan bir heyetin geçtiğimiz günlerde bakanlığı ziyaret ettiğini, Çalışma Bakanlığı’nın buna destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Çeler, “Sanayi sektöründe gençlerin önünü açmak istiyoruz” diyerek Sanayi Odası ile hayata geçirecekleri projenin de örnek olacağını kaydetti.

RAPORLAR…

Konuşmaların ardından Genel Kurul’da karar tasarıları görüşüldü, faaliyet ve mali raporlar oy birliğiyle onaylandı, murakıp atandı ve yönetim kurulu belirlendi.

Yönetim Kurulu şöyle: “Candan Avunduk, Atilla Süren, Metin Uluğ, Çavlan Paralik, Yaprak Özyalçın, Sultan Taçyıldız, Emre Çerkez, Didem Erel, Macit Yüksel, Bayram Ezdaş, Atilla Bulancak.”

Yedek üyeler şöyle: “Hüseyin Yavuz, Mustafa Kaymak ve Halil Onalt.”