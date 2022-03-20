“Kıbrıs Türk Şiirinin Dünü ve Bugünü” adlı panel ve şiir okuma etkinliği gerçekleştirilecek

Yakın Doğu Üniversitesi’nde, UNESCO tarafından ilan edilen “Dünya Şiir Günü” kapsamında 21 Mart Pazartesi günü saat. 11.00 ‘da “Kıbrıs Türk Şiirinin Dünü ve Bugünü” adlı bir panel ve şiir okuma etkinliği ve imza günü gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Prof.Dr.Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’’nda düzenlenecek panelin oturum başkanlığını Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof.Dr.Şevket Öznur yapacak. Kıbrıs Türk Şiirinin usta isimlerinden öykü-şair Mehmet Kansu, şair-yazar Mehmet Levent ve şair-araştırmacı Altay Burağan, şair-öykücü Turgay Akalın ise konuşmacı olarak yer alacaklar.

Konuk şairlerden Mehmet Kansu, 1959 yılında yayımladığı ilk kitabından bugünlere değin şiir, öykü, dene­me, yaşantı ve çeviri çalışmalarını sürdürüyor. Kıbrıs’ta, Fikret Demirağ’la birlikte “İkinci Yeni Şiir Hareketi’nin öncülüğünü yapmış, 1970’lerden 1980’lere değin ‘Toplumcu Gerçekçi’ şiirin etkisinde kalmış ve giderek çalışmalarını çağdaş şiirin çok boyutlu değişim ve gelişmeleriyle yeni düzlemlere taşı­maya çalışmıştır.Şiir ve öykülerinde; “insan/toprak/barış/aşk” ana öğele­rinin, Doğu Akdenizli Türk kimliği ve duyarlığıyla örtüştüğü fark ediliyor. Şiir ve öykülerini, biçim ve içerikleriyle okura ‘hazır’ olarak vermek yerine, okuyucuların da sunu­lanları ‘kazanmaları’ için çaba göstermelerinden ve kendi izlek ve imgeleriyle katılmalarından yanadır. Deneysellik, çeşitlilik, değişim ve çağdaşlık sürekli koruduğu ilkelerin­dendir.

Kıbrıs Türk şiiri denince ilk akla gelen isimlerden birisi olan Mehmet Levent, 50 yılı geçen yazarlık serüveniyle yazınımıza çok önemli eserler kazandırmıştır. Türkçeyi usta kullanışı, özgün, anlaşılır dili, kendisine has bir şiir dili yaratmasına neden olmuştur.

Şair Altay Burağan ve şair Turgay Akalın, Kıbrıs Türk şiirinin 1980’li yıllarında yenileşme hareketinin öncülerinden. Saf Türkçe ile Kıbrıs ağzının zenginliğini şiirlerinin içerisindeki dizelere serpiştirmişlerdir. Tema olarak şiirlerinde aşk, doğa, barış, geçmişe özlem konuları işleniyor.

Dört şairinin söyleşisinde 60 yıllık Kıbrıs Türk şiiri irdelenecek. Ardından yazarlar katılımcılara kitaplarını imzalayacak.