Kıbrıs Türk siyasetçi Ayhan Kaymak Hayatını Kaybetti

Kıbrıslı Türk siyasetçi Faiz Kaymak'ın oğlu siyasetçi ve köşe yazarı Ayhan Kaymak bugün hayatını kaybetti.
Ayhan Kaymak'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu
Ayhan Kaymak 1985'ten beri KKTC'de beş kez Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuştu
Kıbrıslı Türk siyasetçi Faiz Kaymak'ın oğlu siyasetçi ve köşe yazarı Ayhan Kaymak bugün hayatını kaybetti.
Kıbrıslı Türk siyasetçi Faiz Kaymak'ın oğlu siyasetçi ve köşe yazarı Ayhan Kaymak bugün hayatını kaybetti.
Ayhan Kaymak'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu
Ayhan Kaymak 1985'ten beri KKTC'de beş kez Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuştu
Allah dahmer eylesin
ALLAH RAHMET EYLESİN