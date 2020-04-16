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Kıbrıs Türk siyasetçi Ayhan Kaymak Hayatını Kaybetti

Kıbrıslı Türk siyasetçi Faiz Kaymak'ın oğlu siyasetçi ve köşe yazarı Ayhan Kaymak bugün hayatını kaybetti.

16 Nisan 2020 Perşembe 13:10
1804 Okunma
Kıbrıs Türk siyasetçi Ayhan Kaymak Hayatını Kaybetti

Kıbrıslı Türk siyasetçi Faiz Kaymak'ın oğlu siyasetçi ve köşe yazarı Ayhan Kaymak bugün hayatını kaybetti. 

Ayhan Kaymak'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu

Ayhan Kaymak 1985'ten beri KKTC'de beş kez Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuştu

Anahtar Kelimeler:
Ayhan Kaymak
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Osman nalbantoglu 2020-04-16 13:43:37

Allah dahmer eylesin

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MAĞUSALILAR 2020-04-16 14:49:15

ALLAH RAHMET EYLESİN

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