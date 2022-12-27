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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği “ALO hekim sorgulama” ihbar hattı kurulduğunu kaydetti

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, “ALO hekim sorgulama” ihbar hattı kurulduğunu kaydetti.

27 Aralık 2022 Salı 15:55
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği “ALO hekim sorgulama” ihbar hattı kurulduğunu kaydetti



Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği bünyesinde kayıt dışı hekimleri ve hekim olmadan hekimlik yapan kişileri bildirmek için “ALO hekim sorgulama” ihbar hattı kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, son dönemlerde, doktora yapmış ve “Dr.” ünvanı kullanan doktor olmayan başka meslek grubundan kişilerin sayısının giderek artmış olması, bu ünvanların yaygın olarak kullanılması ile tıp fakültesi mezunu biz hekimlerin doktor ünvanları arasında sürekli karışıklık oluşmakta ve zaman zaman suiistimal edilmesi nedeniyle halk sağlığı açısından risk oluşturan bu duruma karşı tedbir alınması, aynı zamanda mesleğin korunması açısından da önem arz etmekte olunduğu kaydedildi.

Bu sebeplerle tabip üyelerin doktor ünvanlarıyla birlikte isimlerinin sonuna “medikal doktor” kısaltması olan “MD” ünvanını da kullanmaları genel kurulda kararlaştırıldığı dile getirilen açıklamada, KTTB üyesi hekimlerin isimlerinin sonunda MD ünvanı kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Unutulmamalıdır ki, botoks, dolgu, yüz germe, askı vb. tarzı estetik, güzellik işlemleri güzellik merkezlerinde değil, kayıtlı, tecrübeli hekimler tarafından klinik veya hastane ortamlarında yapılmalıdır. Ayrıca düşünüldüğü gibi masum olmayan, tıbbi bir tedavi olan bu tedavilerin komplikasyon, yan etki riski olduğu için hekimlerce uygulanması hasta güvenliği ve sağlığı açısından gereklidir, ayrıca yasal bir zorunluluktur.

Kıbrıs’ın kuzeyinde hekimlik mesleğini icra edebilmek için KTTB’ye üye olmak yasal zorunluluktur. Son dönemde gelen ihbarlar, duyumlar ülkemize kaçak, kayıt dışı çalışan hekimler ve hekim olmayan kişilerce tıbbi müdahaleler yapıldığı yönündedir. Eğer muayene, tetkik ve tedavi olduğunuz hekimin kayıtlı olup olmadığı ile ilgili şüpheleriniz varsa veya hekim olmadığını düşünüyorsanız ‘ALO hekim sorgulama’ hattımız 0392 223 3990’ı mesai saatleri içerisinde arayarak bilgi alabilir, ihbarda bulunabilirsiniz.

Sağlığınız, güvenliğiniz için her zaman yasal olan, kayıtlı olan hekimlerde ve sadece hekimlere kendiniz, sevdiklerinizi emanet ediniz.”

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Kıbrıs Türk Tabipleri BirliğiHekimİhbar HattıHekim Sorgulama
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