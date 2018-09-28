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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden acil çağrı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Kenan Arifoğlu, 2004 yılında yapılan KTTB Yasası ile birlikte ülkede KKTC vatandaşı olmayan hekimlerin geçici üye olarak çalışmalarının önü açıldığını hatırlatarak bu noktada uyarılarda bulundu.

28 Eylül 2018 Cuma 13:22
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden acil çağrı

Arifoğlu, amacın özellikle uzman sıkıntısı olan bölümlerde örneğin Anestezi gibi hekim açığını kapatmak olduğunu kaydederek ilk geçici üyeliğin bir anestezi hekimine verildiğini belirtti.

Arifoğlu, prosedürü şöyle anlattı: “Buradaki prosedür önce yurt içine ilan verilir, öncelik ülkede yaşayan vatandaş hekimlerin istihdamını sağlamaktır. Ancak böyle bir başvuruya cevap verilmediği zamanlarda yurt dışına ilan vererek yabancı geçici üyeler istihdam edilmektedir.” Arifoğlu, ülkemizde acil servislerde hekim sıkıntısı yaşandığından dolayı, acil servisteki nöbetlerin asistanlar ve mecburi hizmete gelen uzman hekimler tarafından yürütülmeye çalışıldığını kaydetti. Arifoğlu şöyle devam etti: Bu konu ile ilgili zaman zaman ciddi krizler yaşanmaktadır.

Ülkemizdeki mevcut tıp fakülteleri ve TC’den mezun onlarca pratisyen hekimimiz atıl vaziyette, sağda solda TUS’a hazırlanmak amacı ile beklemektedirler. Kanaatimizce ülkemizdeki açığı kapatmak için çareyi yurt dışında arayacağımıza bu hekimlerimizin sisteme bir şekilde dahil edilmeleri çok büyük bir reform olacaktır. Ayni zamanda bu hekim arkadaşlarımız eğitimlerine katkı sağlayacaktır. Ailelerinin üstlerine yük olmaktan kurtaracaktır. TUS’a da bu süre içerisinde hazırlanacaklardır. Bu çalışmaları sırasında değişik branşları gördükleri için uzmanlık tercihlerini yaparken de kendilerine kolaylık sağlayacaktır. Asistanlar ve mecburi hizmete gelen uzman hekimler de asli görevlerini yapacaklardır. Yapmamız gereken şey bu mezun pratisyen hekimlerin ivedilikle bir mekanizma oluşturularak sağlık sistemine dahil edilmeleridir.”

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Kıbrıs Türk Tabipleri BirliğiKenan ArifoğluGeçici üyeKTTB YasasıGündemKıbrıs
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