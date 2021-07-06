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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası: “Şiddet olayını kınıyoruz”

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji servisinde 3 Temmuz tarihinde “görevini yaparken ölümle tehdide kadar varan, hastaların hizmet almasını engelleyen, sağlık personelinin çalışma şevkini kıran şiddet olayını” kınadı. Oda, güvenli çalışma ortamı talebinde bulundu.

06 Temmuz 2021 Salı 11:19
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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası: “Şiddet olayını kınıyoruz”

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, büyük bir özveri ile toplum sağlığını karşılık beklemeden korumak, güçlendirmek, hastaları tedavi etmek için çaba sarf eden sağlık çalışanlarını şiddet olaylarına karşı korumanın, güvenli şekilde hizmet vermelerini sağlamanın devletin olduğu kadar toplumun da görevi olduğu belirtildi.
Bu tür şiddet olaylarının çalışma barışına, hastaların sağlık hizmeti almasına, toplum sağlığının korunmasına darbe vurduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI ISRARLI TALEBİMİZDİR”
“Sağlık çalışanlarına karşı şiddet olaylarına birçok ülkede olduğu gibi anında müdahale edilmesini, şiddet uygulayanın etkin ve hızlı şekilde cezalandırılmasını sağlayacak, caydırıcı cezalar verilmesi için yasal düzenlemelerin vakit geçirilmeden yapılması gereklidir. Güvenli çalışma ortamı ısrarlı talebimizdir!”

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası
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