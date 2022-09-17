Künye
Kıbrıs 34
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
3 kez bıçak sapladı
3 kez bıçak sapladı
Ozan, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
Ozan, yoğun bakımda yaşam mücadelesi...
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını öldürmüştü! İstinaf talebi reddedildi...
İstinaf talebi reddedildi
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
banner107

KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 59. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 59. Olağan Genel Kurulu, bugün saat 10:00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

17 Eylül 2022 Cumartesi 15:14
79 Okunma
KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 59. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI


Genel Kurul toplantısı, açılış ve saygı duruşu ile başlayıp, Başkanlık Divanı’nın oluşturulması ile devam etti.
Divan Başkanlığına Günay Çerkez, Divan Başkan vekilliğine Yağmur Özyalçın ve Divan sekreterliklerine de İzzet Adiloğlu ve Dr. Nilay Onbaşı Üresin getirildi.
Genel Kurul, Oda Başkanı Turgay Deniz’in Genel Kurul’a hitabıyla devam etti.
Ticaret Odası 59. Olağan Genel Kurulu’na, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye KKTC Ticaret Odası Forumu Türkiye Tarafı Cihat Lokmanoğlu, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Maliye Bakanı Alişan Şan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Genel Kurula hitap etti.
Genel Kurul toplantısı 58. Dönem Faaliyet Raporu ve 58. Dönem Mali Raporun takdim edilerek aklanması ile devam etti.
Oda murakıbı olarak D. K. Deniz&Co. tayin edildi.
59. Olağan Genel Kurul Meclis seçimi ile devam etti.

Meclise giren üyeler şöyle belirlendi:

Lefkoşa Bölgesi:

Ahmet Melih Karavelioğlu, Ahmet Ratib, Ali Başman, Alp Cengiz Alp, Berna Ercantan Defteralı, Emre Olgun,

Enver Çakarto, Evren Günsel Erçelik, Fikri Şener, Hilmi Can, İbrahim Özcan, Levent Çağdal, Mehmet A. Kader,

Mustafa Erk, Mustafa Hançerli, Necat Yüksel, Nilay Nizam Paralik, Olgu Afşaroğlu, Omaç Cin, Orhan Şevket,

Ramiz Şadi, Rauf Denktaş, Savaş Çelik, Selen Necat Gürkan, Turgay Deniz, Zeynel Abidin Arar

Girne Bölgesi:

Ali Şah, Amber Ciddi Arabacı, Aziz Limasollu, Dağhan Fellahoğlu, Mehmet Başel, Memduh Aybar, Meryem Çerkez Gürtunç, Orhan Güçlü, Serhan Kombos, Şükrü Karakaya, Yaprak Özyalçın, Yüksel Akay

Mağusa Bölgesi

Ali Doratlı, Cemal İnce, Dervişe Gazioğlu, Halil Tölük, Hasan Debreli, Hasan Gazioğlu, İzlem Nizam, Nihat Dörter,
Ramazan Gündoğdu, Salih Biren, Vargın Varer, Yusuf Acemoğlu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 59. Olağan Genel Kurulu dilek ve temenniler ile sona erdi.

59. Çalışma Dönemi 1’inci Meclis Toplantısı, 19 Eylül Pazartesi saat 17:00 de yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekilleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oktay: Bölge barışına zarar verecek
Oktay: Bölge barışına zarar verecek
Pazartesi 3 okulda grev var!
Pazartesi 3 okulda grev var!
CTP Güzelyurt İlçesi’nden kan bağışı kampanyası
CTP Güzelyurt İlçesi’nden kan bağışı kampanyası










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim