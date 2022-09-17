KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 59. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Genel Kurul toplantısı, açılış ve saygı duruşu ile başlayıp, Başkanlık Divanı’nın oluşturulması ile devam etti.

Divan Başkanlığına Günay Çerkez, Divan Başkan vekilliğine Yağmur Özyalçın ve Divan sekreterliklerine de İzzet Adiloğlu ve Dr. Nilay Onbaşı Üresin getirildi.

Genel Kurul, Oda Başkanı Turgay Deniz’in Genel Kurul’a hitabıyla devam etti.

Ticaret Odası 59. Olağan Genel Kurulu’na, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye KKTC Ticaret Odası Forumu Türkiye Tarafı Cihat Lokmanoğlu, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Maliye Bakanı Alişan Şan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Genel Kurula hitap etti.

Genel Kurul toplantısı 58. Dönem Faaliyet Raporu ve 58. Dönem Mali Raporun takdim edilerek aklanması ile devam etti.

Oda murakıbı olarak D. K. Deniz&Co. tayin edildi.

59. Olağan Genel Kurul Meclis seçimi ile devam etti.

Meclise giren üyeler şöyle belirlendi:

Lefkoşa Bölgesi:

Ahmet Melih Karavelioğlu, Ahmet Ratib, Ali Başman, Alp Cengiz Alp, Berna Ercantan Defteralı, Emre Olgun,

Enver Çakarto, Evren Günsel Erçelik, Fikri Şener, Hilmi Can, İbrahim Özcan, Levent Çağdal, Mehmet A. Kader,

Mustafa Erk, Mustafa Hançerli, Necat Yüksel, Nilay Nizam Paralik, Olgu Afşaroğlu, Omaç Cin, Orhan Şevket,

Ramiz Şadi, Rauf Denktaş, Savaş Çelik, Selen Necat Gürkan, Turgay Deniz, Zeynel Abidin Arar

Girne Bölgesi:

Ali Şah, Amber Ciddi Arabacı, Aziz Limasollu, Dağhan Fellahoğlu, Mehmet Başel, Memduh Aybar, Meryem Çerkez Gürtunç, Orhan Güçlü, Serhan Kombos, Şükrü Karakaya, Yaprak Özyalçın, Yüksel Akay

Mağusa Bölgesi

Ali Doratlı, Cemal İnce, Dervişe Gazioğlu, Halil Tölük, Hasan Debreli, Hasan Gazioğlu, İzlem Nizam, Nihat Dörter,

Ramazan Gündoğdu, Salih Biren, Vargın Varer, Yusuf Acemoğlu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 59. Olağan Genel Kurulu dilek ve temenniler ile sona erdi.

59. Çalışma Dönemi 1’inci Meclis Toplantısı, 19 Eylül Pazartesi saat 17:00 de yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekilleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecek.