Kıbrıs Türk'ü federasyon istemediğini kanıtladı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan dönüşünde, uçakta NTV’nin sorularını yanıtladı.

Oktay, Türkiye’nin yerli aşı çalışmaları, Kabil Havalimanı’nın güvenliği için ABD ile yürütülen görüşmeler ve Kıbrıs başlıklarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya işaret eden Oktay, isim vermeden, “Geçmişte KKTC'nin başında bulunan bir şahısla ilgili yaşanan güven bunalımı nedeniyle bir dönem sıkıntı yaşadık” dedi.

Oktay, “güven bunalımı yaşandığı süreçte, KKTC’nin uluslararası arenada zarar gördüğünü, bunu AB dâhil, diğer ülkelerin kullandığını” söyledi.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle, “Kıbrıslı Türklerin Ada’da federasyon filan istemediğini onayladığını” ifade eden Oktay, “Kıbrıs Türkü, Ada’da federasyon filan istemiyor. Artık iki toplumlu değil iki devletin vurgulandığı bir yapıtı bugün konuşabiliyoruz. Bu bizi güçlendirdi, ilişkilerimizi de geliştirdi” dedi.

Fuat Oktay’ın KKTC ile ilgili NTV’ye yaptığı özel açıklaması şöyle:

“Geçmişte KKTC'nin başında bulunan bir şahısla ilgili yaşanan güven bunalımı nedeniyle bir dönem sıkıntı yaşadık. KKTC uluslararası arenada zarar görüyordu. Bunu AB dâhil diğer ülkeler de kullandı. Şimdi ilk defa yeni Cumhurbaşkanı’nın seçilmesiyle birlikte başka bir şey de onaylandı. Kıbrıs Türkü, Ada’da federasyon filan istemiyor. Artık iki toplumlu değil iki devletin vurgulandığı bir yapıtı bugün konuşabiliyoruz. Bu bizi güçlendirdi, ilişkilerimizi de geliştirdi. “