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Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği 14. dönem yönetimini belirledi

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği, 14’üncü dönem Başkan, Yönetim ve Denetleme Kurulu’nu belirlendi.

14 Aralık 2022 Çarşamba 18:16
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Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği 14. dönem yönetimini belirledi



Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği, dün YDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Toplantı salonunda 14’üncü Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.

Birlikten yapılan açıklamada, 14’üncü dönem; Başkan, Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun belirlendiği belirtildi.

Birlik Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur açılış konuşmasında, “Dünden bugüne; ülkenin kültürünü, edebiyatını yaşatmak, geliştirmek, gençlere tanıtmak için biz de bu topraklarda yazımızla varız” diyerek, bugünlere ulaştıklarını kaydetti.

Açılış konuşmasından sonra tüzük gereği Başkan, Yönetim ve Denetleme Kurulları şöyle oluştu:

Yönetim Kurulu üyeleri:

1. Prof. Dr. Şevket Öznur (Başkan)

2. Aslı Piro (Dış İlişkiler Sorumlusu)

3. Eralp Adanır (Basın-Yayın Sorumlusu)

4. Altay Burağan (Mali İşler ve Üye Sorumlusu)

5. Dr. Turgay Akalın (Genel Sekreter ve Faal Üye)

6. Doç. Dr. Seyit Özkutlu (Faal Üye)

7. Hüseyin Kaba (Yedek Üye)

Denetleme Kurulu:

1. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır (Başkan)

2. Doç. Dr. Burak Gökbulut (Üye)

3. Prof. Dr. Esra Karabacak (Üye)

4. Prof. Dr. Ali Efdal Özkul (Yedek Üye)

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