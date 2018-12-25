Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanlığına yeniden Şevket Öznur seçildi.

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’nin 12. Genel Kurulu’nda başkanlığa yeniden Doç Dr. Şevket Öznur seçildi.

Birlik Başkanı Öznur yaptığı açıklamada, “Kültürel erozyonun hızla devam ettiği bu dönemde, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği olarak kültürümüze,yazınımıza sahip çıkıp genç kuşaklara ve toplumumuza edebiyatımızı sevdirmek, tanıtmak ,okutmak, yazın sanatçılarımızın eserlerini yayımlamak önde gelen görevlerimizdir” ifadelerini kullandı.

Turgay Akalın’ın Divan Başkanlığı’nda Lefkoşa’da Saçaklı Ev’de gerçekleştirilen Genel Kurul’da yönetim kurulu ve organları şu iismlerden oluştu:

“Ejdan Sadrazam (Genel Sekreter ve Dış İlişkiler Soumlusu)

Eralp Adanır (Basın-Yayın Sorumlusu)

Altay Burağan (Mali İşler ve Üye Sorumlusu)

Turgay Akalın (Faal Üye)

Prof. Dr. Esra Karabacak (Faal Üye)



Erdoğan Saracoğlu (Yedek Üye)Denetleme Kurulu:Aslı Piro (Başkan)Akın Sarıkaya (Üye)Özben Aksoy (Üye)İkbal Öksüzoğlu (Yedek Üye)