Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Faaliyetlerini Yoğunlaştırdı

Dernek Başkanı Fatma Çamlıköylü ve Yönetim Kurulu üyeleri yeni açılan merkez binaları ve Kıbrıs YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) ile birlikte yoğun bir döneme girdiklerini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Çamlıköylü, “Misyonumuz insan onurunu ve saygınlığını temel alan, millî ve ahlaki değerleri gözeterek ve bilimsel metotlar kullanarak tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar vb. bağımlılıklarla mücadele eden; önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşu olmaktır” dedi.

Fatma Çamlıköylü şöyle devam etti:

“Amacımız toplum için sürekli somut fayda üretmektir. Bir sivil toplum kuruluşu olarak, açık, şeffaf ve izlenebilir durumda olmayı önemsiyoruz. ‘Hesap verebilirlik’ ilkemiz doğrultusunda tüm projelerimizi, çalışmalarımızı topluma anlatacağız. Tüm sorunlarla ilgili yaptığımız çalışmalar, artık toplumu koruyucu farkındalık ve bilinçlendirme aşamalarının bir adım ötesine geçiyor.

Bağımlılığın tedavisi konusunda yönlendirme ve yeniden topluma kazandırma sürecinde hayata geçirilen Kıbrıs Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) da KKTC’de ayaktan psiko-sosyal destek verilmektedir. Bu merkezle Yeşilay bağımlıkla mücadelede daha aktif bir rol üstlenmektedir.”

Kıbrıs YEDAM’a 444 7975 numaralı telefondan ulaşılabileceği kaydedildi.