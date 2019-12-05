Kıbrıs Türk Yeşilay’dan uluslararası temsiliyet

Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği, Yeşilay tarafından İstanbul’da düzenlenen 4. Uluslararası Kapasite Geliştirme Programına, 70 ülke Yeşilay’ı ve 20 uluslararası kuruluşun yöneticileri ile birlikte katılım sağladı. KKTC bayrağının da dalgalandığı etkinlik dahilinde bağımlılıklarla mücadelede ülkeler arası iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi hedefleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nden yetkililerin de katıldığı toplantıda 70 ülke arasında Kıbrıs Türk Yeşilay’ı “Yeşilay Danışmanlık Merkezini“ hizmete sokan ilk ülke olarak öne çıkıyor. Kıbrıs YEDAM alkol ve madde bağımlılarına, aile ve yakınlarına, ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği veriyor.

(BRT/MAIL)