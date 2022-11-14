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'Kıbrıs Türkü barışı ve tanınmayı hak ediyor'

HP 9.Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV'de Bahar Sancar'ın konuğu oldu. 

14 Kasım 2022 Pazartesi 10:50
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'Kıbrıs Türkü barışı ve tanınmayı hak ediyor'



-ÖZEL HABER

HP 9.Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV'de Bahar Sancar'ın konuğu oldu. 

Manavoğlu programda ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı’na ‘gözlemci üye’ olarak katılmasını ve Türkiye'nin KKTC'nin tanınması için gösterdiği çabayı değerlendirdi. 

"Belli bir süre bu siyasetin sürdürülmesi gerekir" diyen Manavoğlu, Türkiye'nin yurt dışıyla olan diplomatik dengelerinde Kıbrıs için ne konuştuğunun çok önemli olduğunu vurguladı. 

Crans Montana'dan sonra sürecin tamamen başka bir şekilde evrildiğini belirten Manavoğlu, 'Kıbrıs Türkü'nün güvenliği riske girmediği müddetçe çözüm olmalıdır' diye konuştu. 

'Kıbıs Türkü barışı ve tanınmayı hak ediyor' 

'Kıbıs Türkü barışı ve tanınmayı hak ediyor' diyen Manavoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Kıbrıs Türkü yıllarca Güney Kıbrıs tarafından asimile edildi.Güney'in bu hareketleri Rumlara, Türkleri ezmek için cesaret verdi. Rumlar AB'ye girdikten sonra Türklerle birşey paylaşmaları gerekmediği daha da belirgin oldu. Türkiye'de bu noktada politika değişikliğine gitti. Çeşitli pozisyonlar var şu anda. KKTC'deki bazı siyasetçilerin yaptığı konuşmalar ne kadar doğrudur tartışılır. Bunların hep masaya yatırılması gerekir."

Tatar'a eleştiri... 

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Tatar'ın tavrını da eleştiren Manavoğlu, "Güven artırıcı önlemler ve komiteler bağlamında ben artık politika değişikliği yaptım, hiçbir şey konuşmam diyemezsiniz" diye konuştu. Buna hellim komitesinin çalışmalarını örnek gösteren Manavaoğlu, 'komite çalışmaları durdu, bu kez hayvancılar, hayvanlarını kesip etini satmaya başladı. Hellim fiyatları yükseldi. Bunlrı görebilmek lazım. Gençlerin de önünün açılması lazım. Tabi ki politika değişikliği yapabilirsiniz ancak bazı gerçekleri de göz ardı etmemelisiniz' diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Gülşah Sanver ManavoğluGÜNDEM KIBRISKıbrıs SorunuKıbrıs Meselesi
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