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"Kıbrıs Türkü’nün alışık olmadığı olaylardan üzüntü ve endişe duyuyoruz"

DAÜ Senatosu, halka “tahriklere kapılmama”, basına “tüm kesimlere saygılı olma”, siyasetçilere de “birleştirici olma” çağrısı yaptı…

24 Ocak 2018 Çarşamba 13:54
"Kıbrıs Türkü’nün alışık olmadığı olaylardan üzüntü ve endişe duyuyoruz"
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu, halka “tahriklere kapılmama”, medya mensuplarına “tüm kesimlerin duyarlılıklarına saygılı olma” ve tüm siyasetçilere de “bu hassas dönemde toplumu bölme değil bütünleştirme yönünde gerekli adımları ivedi olarak atma” çağrısında bulundu.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ  Senatosu, dünkü toplantısında, son günlerde KKTC’de yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapma kararı aldı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu son günlerde yaşanan ve Kıbrıs Türkü’nün alışık olmadığı olaylardan büyük bir üzüntü ve endişe duymaktadır. 

Tarih içerisinde ulusal kimliğini korumak için her türlü savaşı vermiş olan onurlu Kıbrıs Türk halkı kader birliği yapmış olduğu Anavatanı ile birlikte Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak daha güzel günleri hedeflemektedir. Öfke ve duygusallık yerine bilim ve akıl ile bu güzel günlerin gelebilmesi için herkesin hoşgörü ve sağduyuyla hareket etmesi gerektiğine inanmaktayız. 

Senatomuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı ile özgürlüğünü elde etmiş olan Kıbrıs Türk halkının kurmuş olduğu devletin Cumhurbaşkanı’na yönelik yapılan hakaret ve taciz yanında, yüce Meclis çatısı üzerinde gerçekleştirilen eylemin onurlu Kıbrıs Türkü’ne yapılabilecek en büyük aşağılama olduğunu düşünmektedir. 

Bu bağlamda Senatomuz tüm halkımıza tahriklere kapılmama, medya mensuplarına tüm kesimlerin duyarlılıklarına saygılı olma ve tüm siyasetçilere de bu hassas dönemde toplumu bölme değil bütünleştirme yönünde gerekli adımları ivedi olarak atmaları konusunda çağrıda bulunmaktadır.”

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