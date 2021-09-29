KIBRIS VAKFI GAYESİ

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem) tarafından müjdelenen ve Hala Sultan Hazretlerinin şehit düştüğü Kıbrıs Adası, hassasiyeti olan herkese emanettir. Ayrıca, Osmanlı Şehitleri, 1974 barış harekâtı şehitleri ve Kıbrıs Türk Mücahitlerinden oluşan şehitlerimizin de emanetidir.

Kıbrıs, sinesinde derin bir tarih ve medeni birikimi barındırmaktadır. Anadolu coğrafyasıyla ortak birikimi haiz Kıbrıs adası, Osmanlı’nın intikali ile de bizler açısından ayrıca hususiyet kazanmıştır. Buradan hareketle vakfımız, birbirinden ayrılması mümkün olmayan ortak din, dil, kültür, tarih ve medeniyete sahip Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye halkı arasındaki milli ve manevi duyguları pekiştirmek, kardeşlik bağlarını güçlendirmek saikiyle Ankara’da kurulmuştur. Türkiye geneline yönelik faaliyet yapacaktır.

Diğer taraftan;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’deki Anadolu insanının yakınlaşması, dayanışması, kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, gönül köprüsü kurulması, karşılıklı anlayış ve hoşgörünün geliştirilmesi, işbirliği ve görüş alışverişinin sağlanması, karşılıklı eğitim ve kültürel çalışmaların yapılması, Türkiye’de okuyan lisans ve lisanüstü Kıbrıslı öğrencilere sahip çıkılması, eğitim faaliyetleri yapılması, çift yönlü kültürel geziler ve kamplar yapılması, Türkiye’ye tedavi amaçlı gelen hasta ve hasta yakınlarının misafir edilmesi ile Türkiye halkı arasında Kıbrıs bilincinin gelişmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.