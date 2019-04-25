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Kıbrıs Vakıflar Bankası 'nın olağan genel kurulu yapıldı

Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın 36. Yıllık Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi.

25 Nisan 2019 Perşembe 14:27
Kıbrıs Vakıflar Bankası 'nın olağan genel kurulu yapıldı
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Toplantıda 31 Aralık 2018 tarihli bilanço ile 2018 yılı kâr ve zarar cetveli oy birliğiyle onaylandı.

Bankanın 2018 yıl sonu itibarıyla aktiflerinin 1.3 milyar TL, toplam kredilerinin 763 milyon TL, mevduatlarının 1.1 milyar TL ve öz kaynaklarının ise 88.9 milyon TL’ye yükseldiği belirtildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gerçekleşen Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.’in 36. Yıllık Olağan Genel Kurulu’nda ilk olarak Yönetim Kurulu Başkanı Muhteşem Hacımulla bir açılış konuşması yaptı.

Genel Kurul’da; Vakıflar Bankası Genel Müdürü Mustafa Cengiz Erçağ, Şirket Sekreteri Elvan Kınış, yönetim kurulu üyeleri, davetliler ve personel hazır bulundu.  

HACIMULLA

Genel Kurul’un açılış konuşmasını yapan Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Muhteşem Hacımulla, reel sektör ve KKTC insanına daha refah ve güzel yaşam standardı sunabilmek adına tüm kaynaklarını seferber ettiklerini vurguladı.

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Geçtiğimiz yılın ikinci yarısı başlayan ekonomik kriz ortamında halka ve iş insanlarına güvenerek kredi vermeye devam ettiklerine dikkat çeken Hacımulla, döviz cinsinden borçlanmalarda ödemelerde kolaylık sağlama adına vade uzatmasına gittiklerini anlattı.

TL para birimi üzerinden borçlanan vatandaşların faizlerini yükseltmediklerini, ödeme güçlüğü yaşayanlara yardımcı olduklarını ifade eden Hacımulla, “Her şart ve koşulda bireysel menfaatlerden ziyade, grup hedefini ve Kıbrıs Vakıflar Bankası çıkarlarını hep ön planda tutuk ve bundan sonra da aynı iradeyle devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

Hacımulla, kendilerinin bu toprakların bankası olduklarını belirterek, “Bugüne kadar KKTC halkından aldığımızı aynen KKTC halkına aktardık ve aktarmaya devam edeceğiz” dedi.

Üreticiyi desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Hacımulla, teknolojik altyapı konularında en çok çağdaş dijital bankacılık hizmetlerini hayata geçirmek adına anlaşmalar yaptıklarını söyledi.

Bir yerel kamu bankası olarak piyasada her zaman denge unsuru olduklarını belirten Hacımulla, “Bir yılda yüzde 20 artışla, 1 milyar 333 milyon TL’ye ulaşan aktif büyüklüğümüz, 1 milyar 152 milyon TL’Lik mevduat hacmimiz, 692 milyon tutarındaki kredi hacmimiz, 87.5 milyon TL’ye ulaşan öz kaynaklarımız ile varız, yarınlarda da var olmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmanın ardından Genel Kurul’da Yönetim Kurulu raporu sunularak, oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurul’da ayrıca, görev süreleri dolan yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin uzatılması da oy birliği ile onaylandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Vakıflar Bankası
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