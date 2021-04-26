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Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığına Ercan İbrahimoğlu Atandı

Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Ercan İbrahimoğlu atandı.

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:07
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Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığına Ercan İbrahimoğlu Atandı

Bu görev, Mehmet Beykan’ın istifasıyla boşalmıştı.

Ercan İbrahimoğlu’nun Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atanmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

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