Kıbrıs Vakıflar Bankası’ndan faiz indirimi

Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ, bankada canlı döviz borcu olan tüm müşterilerine pazartesi gününden itibaren cari yıl sonuna (31 Aralık 2018) kadar yapılan başvuruları değerlendirerek, vade yapılandırmaları ve devamında akdi faiz oranları üzerinden vade sonuna kadar % 1.5 faiz indirimi yapacaklarını açıkladı.

Erçağ açıklamasında “Buradaki uygulamamız ‘taban % 8 faiz oranı’ baz alınarak uygulamaya konulacak olup yapılacak yapılandırmalardan da herhangi bir masraf talep edilmeyecektir. Bankamızın almış olduğu bu kararın ülkemiz finans sektörüne öncü ve örnek olmasını temenni eder tekrardan vatana ve milletimize hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.

Erçağ, kamuya mal olmuş banka olmaları ve kar etmek gibi bir temel ilke politikaları bulunmaması nedeniyle, ekonomik krizin yaşandığı bugünlerde üzerlerine düşeni yapmak adına bu uygulamayı başlattıklarını kaydetti.