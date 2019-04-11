Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 2018'de 8 milyon 282 bin 33 TL yardım yaptı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), Vakıfların 448’inci kuruluş ve İngiliz Sömürge Yönetiminden Kıbrıs Türk toplumuna devredilişinin 63’üncü yıl dönümünü kutluyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, bugün yıl dönümleriyle ilgili Büyük Han’da basın toplantısı düzenledi ve 2018'deki yardım miktarının 8 milyon 282 bin 33 TL olduğunu açıkladı.

Benter, Vakıflar’ın kuruluş amaçlarını hatırlatmak ve vakıf mallarının topluma faydalı şekilde kullanılması için vakfedildiğinin tekrardan anımsatılmasının önemine vurgu yaptı.

Yardıma ihtiyaç duyan birçok insana el uzattıklarını dile getiren Benter, Vakıf değerlerinin topluma daha detaylı anlatılması ve iyiliğin toplumda ön plana çıkartılmasının gerektiğini söyledi.

“İYİLİK YAPMAYI HAYATIN PARÇASI HALİNE GETİRMEK GEREKİR”

İyilik yapmayı hayatın bir parçası haline getirmek gerektiğini vurgulayan Benter, sağlıklı bir toplum için iyilik yapmanın yaygınlaşması gerektiğini söyledi.



Benter ayrıca, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 2018 yılında yaptığı yardımlardan örnekler verdi.

Benter, yaklaşık 25 milyon TL geliri olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, 2018 yılında toplam 8 milyon 282 bin 33 TL yardım yaptığını açıkladı.

İhtiyaçlı kişilere, gıda, beyaz eşya, ev bakım onarımı, yatak, dolap, masa, sandalye, koltuk ve ev aletleri yardımı, ihtiyaçlı çocuklara kıyafet ve oyuncak yardımı, iyilik gönüllüleri tarafından huzur evlerinde yaşayan yaşlıları ziyaret etme, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kadın sığınma evi ve Bandabulya’daki aşevine destek verme ve sığınma evinden çıkan kadınlara kalacak yer desteği de verildiğini anlatan Benter, öğrencilere hem kitap kırtasiye üniforma, okullara etkinlikleri için yardım, fotokopi makinesi ve yazıcı, masa sandalye, bank, tamir, spor ve müzik ekipmanları; spor kulüplerine de forma, ayakkabı ve çorap gibi yardımlar yapıldığını kaydetti.

Benter, Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak birçok ilkokul ve ortaokulda “Karagöz – Hacivat”, “Kıbrıslı Vakıf Nene” ve “İyilik Karşılıksız İyiliktir” oyunlarının sergilendiği ve çocuklara insanlık değerlerinin anlatıldığını belirtti.

Vakıflar İdaresi bünyesinde açılan İyilik Evi’nde çocuklara bir takım eğitimler verilmesinin yanı sıra yemek ikramı da yapıldığını dile getiren Benter, ilkokullarda okuyan bazı öğrencilere de 23 Nisan gösteri elbiselerine katkı amaçlı yardım yapıldığını vurguladı.

Derneklere, enstitülere ve özel vakıflara da yardımlar yapıldığını kaydeden Benter, sanat ve kültür derneklerine, ülkede çeşitli eğitimler vermek isteyen derneklere, üniversitelerde düzenlenen konferans ve çalıştayların düzenlenmesi organizasyonu için yardımlar yapıldığını belirten Benter, ihtiyaç sahibi birçok aktif vakfa, folklor derneklerine ve birçok sanatçıya, Studio 21'in surlariçi ve ada genelinde kültür sanat ve spor aktivitelerini sürdürmeleri için yardımlar da yapıldığını kaydetti.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin açtığı Kadın Sığınma Evi'ne gıda ve temizlik malzemesi, Lefkoşa Gençlik Merkezi’ne, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağlı özel eğitime muhtaç çocuklara eğitim gördükleri binaya aylık kira desteği, Dipkarpaz’daki engelli çocukların eğitim kirası ve masraflarına ve sağlık sorunu olanlara gerekli girişimler sonucunda yardım edildiğini kaydetti.

DARBAZ: “İNSANLIĞI KURTARACAK TEK ŞEY İYİLİK”



Kıbrıs Vakıflar İdaresi İnşaat Şube Müdürü Mimar Kerime Darbaz da konuşmasında, bu yıl Vakıf değerlerinin farkındalık yaratılması gerektiğini söyledi.

15 Nisan Pazartesi günü saat 14.00’de AKM’de Vakıf Haftası etkinliklerinin de düzenleneceğini dile getiren Darbaz, etkinlikler çerçevesinde ayrıca 8 ayrı yerde iyilik festivali düzenleneceğini de söyledi.

İnsanlığı kurtaracak tek şeyin iyilik olduğunu, toplum olarak insanların paylaşım ve dayanışmaya odaklanması gerektiğini kaydeden Darbaz ayrıca, pek çok unutulan değeri tekrar anlatmaya çalıştıklarını misyonlarının bu yönde olduğunu kaydetti.