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Kıbrıs Vakıflar İdaresi: ”Eğitim alanındaki katkılara ayrı bir önem veriyoruz”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin ecdattan gelen iyilik medeniyetine ve eğitime gösterilen hassasiyete sahip çıkarak, eğitim alanındaki katkılara ayrı bir önem verdiği bildirildi.

28 Ekim 2022 Cuma 10:19
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi: ”Eğitim alanındaki katkılara ayrı bir önem veriyoruz”



Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, asırlar önce Kıbrıs'ta kurulan 2 bin 200'den fazla vakıf ile temelleri atılan iyilik medeniyetinin, Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin yürüttüğü çalışmalarla günümüze taşındığı belirtildi.

Açıklamada, “Bugün okul yapılıyor, okulların derslik sayısı artırılıyor, okullar için araç gereçler sağlanıyor, ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere burs veriliyor, yine ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının yanında olunuyorsa, tüm bu güzellikler eğitim alanında vakıf kuran ecdadımız sayesinde gerçekleşmektedir.” denildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin ecdattan gelen iyilik medeniyetine ve eğitime gösterilen hassasiyete sahip çıkarak, eğitim alanındaki katkılara ayrı bir önem verdiği ifade edilerek eğitim alanındaki katkılar şöyle sıralandı:

“175 ihtiyaç sahibi ve başarılı üniversite öğrencisine düzenli burs desteği verilirken, güncel olarak 60 engelli çocuğumuzun da eğitim masrafları karşılanmaktadır.

İskele Evkaf Türk Maarif Koleji gibi nitelik ve bölge açısından büyük öneme sahip olan bir okul inşa edilmiş, ülke eğitimine kazandırılmıştır.

Son iki yılda yaklaşık 50 okula tadilat, araç gereç ve muhtelif desteklerde bulunulmuştur.

Tüm bunların yanında ihtiyaç sahibi yüzlerce öğrencinin okul kıyafeti ve kitap giderleri düzenli olarak karşılanmaktadır.

Bugün aldıkları burs neticesinde eğitimini tamamlayarak iş hayatına atılan, yaşadığı çevreye, insanlığa ve ülkesine faydalı olan gençlerimiz kurumumuzu ziyaret ediyor. Gençler "siz bize destek oldunuz. Biz de başka gençlere destek olmak istiyoruz" diyorlar. İşte oluşan bu tablo dahi iyiliğin bir tohum gibi olduğunu, paylaşıldıkça çoğaldığını gösteriyor. “

451. yılını kutlayan Evkaf, önemli Türk ve Müslüman geleneklerinden olan hayır işi ve iyiliği sürdürmeye devam ediyor. Merkezi Lefkoşa’da bulunan kurum, 2200’den fazla vakfı idare ediyor ve gelirleri Kıbrıs’ta her tür insana yardım etmek için kullanıyor. Eğitim, sağlık, fakirlere yardım, çevreyi koruma, hayvan refahı, dini yapıların ve tüm inançlardan insanların mezarlıklarının muhafaza edilmesi gibi birçok alanda yardım yapıyor.

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