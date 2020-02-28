Kıbrıs Vakıflar İdaresi, yangın nedeniyle ciddi hasar gören Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin tamiri için 1 milyon TL bağışlıyor. Vakıflar yarın sabah 09.30'da hastane önünde basın açıklamasıyla kampanya başlatacak.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Hastaneye 1 Milyon TL Bağışlayacak
Kıbrıs Vakıflar İdaresi, yangın nedeniyle ciddi hasar gören Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin tamiri için 1 milyon TL bağışlıyor. Vakıflar yarın sabah 09.30'da hastane önünde basın açıklamasıyla kampanya başlatacak.
28 Şubat 2020 Cuma 17:03
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