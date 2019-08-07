Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
TFF açıkladı! Süper Kupa'nın saati değişti!
TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?
Merkür'le İlgili Önemli Keşif

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Maraş’ın Kişilere Değil Vakıflara Ait Olduğunu Yineledi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Maraş'ın kişilere veya kiliseye ait değil Vakıflara ait olduğunu yineledi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:32
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Maraş’ın Kişilere Değil Vakıflara Ait Olduğunu Yineledi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Maraş'ın kişilere veya kiliseye ait değil Vakıflara ait olduğunu yineledi.
Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, vakıf kavramını eski günlerine döndürüp insan odaklı bir hizmet anlayışını benimseyen Evkaf'a, Maraş gibi konularda da halkın desteğinin açıkça görüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin topluma hizmetlerini artırdıkça, gördüğü ilginin de bu doğrultuda çoğalmaya başladığı ifade edildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kuruluş amacı olarak insanlığa hizmeti benimsemiş bir kurum olduğu vurgulanan açıklamada, Vakıf İdaresi’nin gelirlerinin önemli bir bölümünün sosyal yardımlara ve toplumsal projelere harcandığı belirtildi.

Restorasyon projeleri, sosyal yardım projeleri ve İyilik Gönüllüleri'nin sürekli aktif olmasının Evkaf'a bakışı değiştirdiği kaydedilen açıklamada, son dönemlerde Evkaf'ın yardımları ve sosyal projelerinde gözle görülür bir ivme olmasının, Kıbrıs Türk halkı tarafından da beğeniyle karşılandığı belirtildi. 

Bir süredir Evkaf’ın, Kapalı Maraş'ta bulunan vakıf arazileri üzerinde haklı bir mücadele içerisine girdiği kaydedilen açıklamada, Evkaf'ın tarihi iyilik köprüsü misyonunu yeniden keşfetmesi, vakıf mallarına ait hakları savunma konusunda aktif bir rol izlemesine verilen desteği de artırdığı vurgulandı. 

Açıklamada, Evkaf'ın bu gibi haklı davalarında kazanım elde etmesinin ülkeye sosyal dayanışma projeleri olarak geri döneceğini fark eden değişik kesimlerden birçok kişinin, Evkaf'ın sosyal medya sayfasına destek ve beğeni mesajları yağdırdığı da dile getirildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Vakıflar İdaresiMaraş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taçoy: ‘Bir şey varsa mutlaka bulacağız’
Taçoy: ‘Bir şey varsa mutlaka bulacağız’
Değirmenlik Belediyesi BES ile Toplu İş Sözleşmesini İmzalandı
Değirmenlik Belediyesi BES ile Toplu İş Sözleşmesini İmzalandı
Sürücülerin Dikkatine!
Sürücülerin Dikkatine!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim