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Kıbrıs Vakıflar İdaresinden açıklama

“Projeler gereğince aktarılan maddi katkılar tarafımıza KKTC Başbakanlık ve KKTC Maliye Bakanlığı aracılığı ile ulaştırılmaktadır”

26 Aralık 2018 Çarşamba 16:58
Kıbrıs Vakıflar İdaresinden açıklama

 Kıbrıs Vakıflar İdaresi (KVİ), “Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçilik Kalkınma Ofisinden KVİ’ye onaylanan projeler gereğince aktarılan maddi katkılar, tarafımıza KKTC Başbakanlık ve KKTC Maliye Bakanlığı aracılığı ile ulaştırılmaktadır” dedi. 

Kıbrıs Vakıflar İdaresi bugün yazılı bir açıklama yaparak, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin tüzel kişiliği altında Başbakanlığa bağlı bir kurum olduğunu kaydetti. 

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 24 Mayıs 2018 tarihinden itibaren değiştirilmiş şekliyle “18/1978 sayılı Sayıştay Yasası” uyarınca mali denetim yapmaya yetkili Sayıştay Başkanlığı’nca atanan iki uzman tarafından tüm mali işlemleri olmak üzere incelendiğini belirterek, mali kaynakları ile ilgili şunları kaydetti:

“Kıbrıs Vakıflar İdaresi (KVİ)’nin iki mali kaynağı vardır. Birincisi KVİ’nin kendi mal varlığının kiralarından elde ettiği gelirlerdir.

İkincisi ise aynen diğer kurumlar gibi, T.C Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ofisine sunulan ve onaylanan projeler gereğince alınan katkılardır. T.C Lefkoşa Büyükelçilik Kalkınma Ofisinden KVİ’ne onaylanan projeler gereğince aktarılan maddi katkılar tarafımıza K.K.T.C Başbakanlık ve K.K.T.C Maliye Bakanlığı aracılığı ile ulaştırılmaktadır.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (KVİ) 73/1991 sayılı Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası kapsamında Vakıflar İdaresi’nin Görevleri maddesi altında yer alan ‘Gerek vakfiyelerde, gerekse yasalarda ve tüzüklerde saptanan çeşitli hayır hizmetlerini usulüne göre yerine getirir veya bu hizmetlerin yerine getirilmesini sağlar’ hükmü gereğince Kıbrıs Vakıflar İdaresi (KVİ)’ne ait internet sitesinde de yapılan hayır işlemlerini yayınlanmak suretiyle şeffaf bir şekilde yerine getirmektedir.”

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Kıbrıs Vakıflar İdaresiAçıklamaMaddi KatkılarHaberGündemKıbrıs
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