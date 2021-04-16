Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kuruluşunun 450’nci yıl dönümü

Verilen bilgiye göre, dua ve Kuran-ı Kerim okutulması saat 12.00’de yapılacak.

Lefkoşa’da Hazreti Ebubekir Cami ve Yenişehir Şehitler Camii, Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Camii, Güzelyurt’ta Fatih Camii, Girne’de Nurettin Ersin Paşa Camii, Lefke’de Orta Cami ve İskele’de İskele Camisi’nde vakıf yapan ataların ruhları için Kuran-ı Kerim okunup, dua edilecek.