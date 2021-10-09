Künye
Kıbrıs 30
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Takı takmak yerine takı çaldı
Takı takmak yerine takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
banner107

"Kıbrıs Zafere Doğru" dizisinin afişi izleyiciyle buluştu

TRT 1 ekranlarında 15 Ekim'de izleyiciyle buluşacak "Kıbrıs Zafere Doğru" dizisinin afişi izleyiciyle buluştu.

09 Ekim 2021 Cumartesi 17:41
0 Okunma
"Kıbrıs Zafere Doğru" dizisinin afişi izleyiciyle buluştu
banner108

Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı, ikinci sezonunda "Kıbrıs Zafere Doğru" adıyla yayın hayatına devam edecek.

"Kıbrıs Zafere Doğru" dizisinin afişi izleyiciyle buluştu

Kıbrıs'ın "Erenköy Direnişi"nin ekrana geleceği yeni sezonda Kıbrıslı Türklerin vatanı için verdiği zorlu mücadelede, tüm gerçekçiliği ve çarpıcılığıyla ekranlara yansıyacak.

Çekimleri Kıbrıs'ta devam eden, oyuncu kadrosu, hikayesi ve prodüksiyonuyla dikkati çeken dizide, Makaryos tarafından adadan sürgün edilen ve Kıbrıs'a alınmayan Rauf Denktaş'ın yanında TMT'nin bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile gizlice deniz yoluyla adaya girmesi anlatılacak.

Dizide ayrıca, ailesine kavuşan Kemal Dereli, Derviş, Ankaralı ve nişanlısı Ayşe'nin yaşadıklarını ve 713 kişilik mücahit topluluğunun düşmana karşı mücadelesi ile Türkiye'den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye'nin ilk hava şehidi olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in kahramanlık hikayesi de izleyiciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Osman Taşcı ve Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı "Kıbrıs Zafere Doğru" 15 Ekim saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Zafere DoğruTRT 1Ahmet KuralKıbrısçekim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’de Covid-19’dan bir ölüm daha
KKTC’de Covid-19’dan bir ölüm daha
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzel Sanatlar Denizcilik Sergisi’nin Açılışını Gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzel Sanatlar Denizcilik Sergisi’nin Açılışını Gerçekleştirdi
Merakla beklenen “Kıbrıs Zafere Doğru” Dizisinin Afişi Yayınlandı
Merakla beklenen “Kıbrıs Zafere Doğru” Dizisinin Afişi Yayınlandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim