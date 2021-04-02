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“KIBRIS’I ANLATMAK BÜYÜK SORUMLULUK”

Serkan Çayoğlu, “Bir Zamanlar Kıbrıs ”dizisinde başrolü üstlendi.

02 Nisan 2021 Cuma 17:23
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“KIBRIS’I ANLATMAK BÜYÜK SORUMLULUK”

Bir istihbarat görevlisini canlandıran ünlü oyuncu, senaryosunu okurken çok etkilendiğini söylediği dizi hakkında konuştu...

Serkan Çayoğlu'nun açıklamarından satır başları ise şöyle:

"Karakterim Ankaralı olarak bilinen, Devlet için çalışan bir istihbarat görevlisi. Tüm tecrübelerine rağmen Ada’da şahit olduğu olaylar karşısında büyük zorluklar yaşayacak. Özel hayatını geri planda tutmaya çalışsada, nişanlısına verdiği söz ve ona olan aşkı sayesinde hayata tutunacak.

Genel hikayesini okuduğumda ne kadar büyük bir prodüksiyon olacağını anladım ve bugüne kadar televizyonda Kıbrıs’a dair benzer bir projenin olmaması ayrıca cazip geldi. Senaryonun ele alınış şekli ve anlatım dili çok başarılı. Ayrıca o dönemi yaşayan insanlarla iç içeyiz ve hikayelerinin anlatılıyor olmasını büyük bir mutlulukla takip etmeleri bizi de mutlu ediyor."

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