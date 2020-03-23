Kıbrıs’ın güneyinde de kısmi sokağa çıkma yasağı: Kiliseler de kapatıldı

Nikos Anastasiadis bugün saat 20.30’da halka sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

Yarın akşam üstü 18.00’den itibaren 13 Nisan’a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı kararı aldıklarını belirten Anastasiadis, eczaneler, bankalar, hastaneler ve süpermarketler dışındaki her yerin kapatılacağını da söyledi.

Kiliselerin de kapatılma kararı aldığını ifade eden Anastasiadis, dışarıya çıkacak olan kişilerin kimlik ya da pasaportunu muhakkak yanında tutması gerektiğini dile getirdi.

Evcil hayvanını gezdirmeye sadece yalnız çıkılabileceğini söyleyen Anastasiadis, gereksiz yere sokağa çıkanlara 150 euro para cezası yazılacağına dikkat çekti.

Kıbrıs'ın güneyinde bugün 21 yeni Koronavirüs vakası kaydedilmiş ve toplam vaka sayısı 116 olmuştu.