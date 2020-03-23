Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Kıbrıs’ın güneyinde de kısmi sokağa çıkma yasağı: Kiliseler de kapatıldı

Nikos Anastasiadis bugün gerçekleştirdiği halka sesleniş konuşmasında yarından itibaren 13 Nisan'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı kararı aldıklarını söyledi.

23 Mart 2020 Pazartesi 21:01
863 Okunma
Kıbrıs’ın güneyinde de kısmi sokağa çıkma yasağı: Kiliseler de kapatıldı

Nikos Anastasiadis bugün saat 20.30’da halka sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

Yarın akşam üstü 18.00’den itibaren 13 Nisan’a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı kararı aldıklarını belirten Anastasiadis, eczaneler, bankalar, hastaneler ve süpermarketler dışındaki her yerin kapatılacağını da söyledi.

Kiliselerin de kapatılma kararı aldığını ifade eden Anastasiadis, dışarıya çıkacak olan kişilerin kimlik ya da pasaportunu muhakkak yanında tutması gerektiğini dile getirdi.

Evcil hayvanını gezdirmeye sadece yalnız çıkılabileceğini söyleyen Anastasiadis, gereksiz yere sokağa çıkanlara 150 euro para cezası yazılacağına dikkat çekti.

Kıbrıs'ın güneyinde bugün 21 yeni Koronavirüs vakası kaydedilmiş ve toplam vaka sayısı 116 olmuştu. 

Son Güncelleme: 23.03.2020 22:09
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüsKil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karantina altında tutulan toplam 756 turist 6 faklı seferle ülkelerine gönderilecek
Karantina altında tutulan toplam 756 turist 6 faklı seferle ülkelerine gönderilecek
Pilli'den özel teşekkür
Pilli'den özel teşekkür
"40 ekipman yurda geliyor"
"40 ekipman yurda geliyor"
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim