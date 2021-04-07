Kıbrıs’ın ilk Müftüsü merhum Mehmet Dana’nın kabri onarıldı

Mehmet Dana, Evkaf’ın Kıbrıs Türk toplumuna devredilmesi için verilen mücadelede aktif görev edinmişti. Çok eğitimli ve kültürlü bir insan olan Dana, yedi dil biliyordu. Zamanında Türkiye’de İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Baf’a yerleşti ve orada medrese hocalığı yaptı. Kıbrıs Türkü’nün ilk seçilmiş müftüsü olan Mehmet Dana, Dr. Fazıl Küçük ile din adamı olarak Amerika’ya siyasi görüşmelere katıldı. Mehmet Dana, 5 Temmuz 1972’de vefat etti.