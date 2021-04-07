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Kıbrıs’ın ilk Müftüsü merhum Mehmet Dana’nın kabri onarıldı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs’taki tarihe sahip çıkmaya devam ediyor. Kıbrıs’a büyük hizmetleri geçmiş olan ilk müftüsü merhum Mehmet Dana’nın bir süredir bakımsız olan kabri, Evkaf tarafından tadil edildi.

07 Nisan 2021 Çarşamba 12:50
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Kıbrıs’ın ilk Müftüsü merhum Mehmet Dana’nın kabri onarıldı

Mehmet Dana, Evkaf’ın Kıbrıs Türk toplumuna devredilmesi için verilen mücadelede aktif görev edinmişti. Çok eğitimli ve kültürlü bir insan olan Dana, yedi dil biliyordu. Zamanında Türkiye’de İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Baf’a yerleşti ve orada medrese hocalığı yaptı. Kıbrıs Türkü’nün ilk seçilmiş müftüsü olan Mehmet Dana, Dr. Fazıl Küçük ile din adamı olarak Amerika’ya siyasi görüşmelere katıldı. Mehmet Dana, 5 Temmuz 1972’de vefat etti.

Son Güncelleme: 07.04.2021 12:57
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Vakıflar İdaresiMehmet Dana
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