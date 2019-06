Kıbrıslı gezgin Cahit Onbaşı: Cesaret yolda gelir!

ARZU GUNDÜZLER

TurizmKıbrıs’ta bu haftanın konuğu Kıbrıslı gezgin isimli youtube kanalında renkli ve enerjik videoları ile takip etmekten keyif aldığım gezginlerden biri olan Cahit Onbaşı.

Yaklaşık 3 yıl önce içindeki keşfetme tutkusunu dizginleyemeyerek, önce kısa süreli gezilere çıkan ve ardından nişanlısı Julia ile karış karış Uzakdoğu’yu gezen Cahit Onbaşı ile okurken kendinizden bir şeyler bulabileceğiniz bir röportaj gerçekleştirdik.

Kıbrıslı gezgin kimdir?

Adım Cahit. Kıbrıs’ta doğup büyüdüm. Ve son 3 senedir geziyorum.

Kaç ülke gezdin şuana kadar?

Yaklaşık 15 kadar ülke gezdim. Avrupa, Ortadoğu ve Uzak Doğu’da birçok ülke gezme fırsatım oldu.

Youtube kanalından bahseder misin? Ne zaman video çekmeye başladın?

Aslında gezmeye 3 sene önce başladım. Ancak youtube kanalını kurmaya 2 sene önce karar verdim.Kıbrıs’ta büyürken belli kalıplarda, konfor alanımızın dışına çıkmadan, risk almadan yetiştiriliyoruz. Ben kanalımda hayalimin peşinden gittiğimi ve bunun için gerekli çabayı harcayıp risk aldığımı ve başarabileceğime inandığımı göstermek istedim ki yeni jenerasyon bundan cesaret alsın. Ve hayallerinin peşinden gidebilsin. Kanalımda gezdiğim bölgeleri paylaşarak, gezmek isteyenlere rehber olacak nitelikte bilgi videoları yayınlıyorum.

Dünyayı gezme isteği nasıl başladı?

Küçüklüğümde İngiltere’den gelen aile yakınlarımızı karşılamak için havaalanına gittiğimde hep ilgimi çekerdi. O yolculardan biri olmak isterdim. Farklı yerlere yolculuk etmek ve yeni yerler keşfetmek hep ilgimi çekerdi.

İlk yurtdışı gezin nereye oldu?

İlk yurtdışı deneyimim 17 yaşında İngiltere’ye oldu.Orada bir süre çalışıp dayımda kalmaya başladım. Daha sonra 20 yaşında Slovakya ve Amsterdam’da 1,5-2 haftalık bir gezim oldu.Üniversiteden sonra yine İngiltere’ye gidip 4 sene orada çalıştım. Orada fark ettim ki çok çalışmaya başladım ve hayatın heyecanını kaybediyorum. O yüzden her şeyi bırakıp yola çıkmaya karar verdim. Daha sonra work and travel ile Avusturalya’da bulundum.

Nasıl bir deneyim oldu?

Bu gezilerde hayatın ne kadar farklı olduğunu gördüm. Kıbrıs’ta yaşarken yurtdışını insanlardan duyduğum kadarıyla bilirdim. Dünya’ya açıldıkça her şeyin tamamen farklı olduğunu görmeye başladım. Yabancı bir ülkeye giderken herkes “aman dikkat et” derdi gezdikçe dünyada ne kadar çok iyi insan olduğunu gördüm. Hangi ülkede olursam olayım ne zaman başımıza olumsuz bir olay gelse mutlaka bir yardım eli uzatan oldu.

Başından geçen komik bir olay oldu mu?

En son seyahatimde muay thai dersi aldım.Tayland’ın geleneksel dövüş sporudur. Muay thai dövüşü yapılan bir bara girdik. ”Ben de dövüşmek isterim” dedim. Eğitim alıp-almadığımı sordular. 1 aylık bir eğitim aldığım söyledim. Karşıma profesyonel bir dövüşçü çıkınca sonuç çok komik olmuştu.

Asya ülkelerini karış karış gezdin. Bu yolculukta neler yaşadın?

Asya’yı baya gezdik ama daha gezeceğimiz birçok yer var. Bazı bölgelerde yerel insanlar bizi görünce şaşırıyordu. Yumurtayı hiç bilmeyen insanlar var yemekte yumurta istediğimde anlatamayıp tavuk taklidi yapmıştım.

Songkran’da gezerken geleneksel kıyafetlerle fotoğraf çekip albümümüze koymak istedik. Pazarın içinden geçen bir tren var. Nişanlım geleneksel kıyafeti giydi o tren yaklaşırken fotoğrafını çekmek istedim. Tren yaklaşınca bizi görüp durdu ve fotoğraf çekmemiz için bizi bekledi. Gezdikçe böyle anlayışlı, iyi insanlarla karşılaşmak bizi çok etkiledi. Asya ülkelerinde temizlik anlayışı çok farklı. Çok temiz olduklarını söyleyemem. Bir süpermarkete gidip farkları göstermek için video çekmek istedik. Etler, balıklar buzlukta değildi. Buzların üstüne yerleştirmişler . Etrafında sinekler ve hamam böcekleri vardı. Koku çok fenaydı. Karmaşık bir yerdi. İnsanlar cana yakın ancak hijyen ve yemek kültürü çok farklıydı.

Yemek bulmakta çok zorlandınız mı?

Yemek kültürü çok farklı olmasına rağmen bizi çok zorlamadı. Çünkü 8 aylık bir Asya yolculuğuna çıkmıştık ve bu kültüre kendimizi hazırlayarak geldik. Midemizi çok zorlamadan yavaş yavaş alıştık. Burada çok değişik yemekleri de denemiş oldum. Akrep böcek gibi… Akrebi Çin’de denediğimde tadı çok güzeldi, Tayland’da o kadar beğenmedim. Nişanlım Julia da başta böyle yiyecekler yemeyeceği söylerdi ama sonunda küçük kurtlardan yedi. İlk başta biraz zorlansak da kendi sınırlarımızı zorladıkça fark ediyoruz ki daha çok gelişip, daha mutlu oluyoruz.

Gittiğine pişman olduğu bir yer var mı? Neresi?

Açıkçası yok. Ne kadar zorlukla karşılaşırsam karşılaşayım gittiğim hiç bir yerden pişman olmadım.

Seyahate çıkarken yanınıza çok eşya alır mısınız? Yoksa tek bir sırt çantası yetiyor mu?

İlk turumuza çıkarken sadece sırt çantasıyla çıkmıştık. Çanta ağır olduğu için belimiz ağrımaya başladı. Yanımızda çok kıyafet götürmüyoruz. Ben yanıma 3 tişört, 2 şort ve bir yüzme şortu alıyorum. Fakat video ve fotoğraf paylaştığımız için yanımızda götürdüğümüz ekipmanlar daha ağır oluyor.

Hangi ekipmanları kullanıyorsunuz?

Birden fazla kameramız var. Profesyonel çekimler için Canon d80, gün içinde vlog çekimleri için kullandığımız el kamerası Canon g7x , Gimbal kamera ve sualtı çekimler için aksiyon kameramız var. Özellikle Tayland’daki su festivalinde normal kamerayla çekim yapmak mümkün değildi. Ve laptoplarımız var 3 kanal olduğu için çok fazla üretim yapmamız gerekiyor.

Kanalların gelişimi ne durumda?

Dediğim gibi İngilizce, Rusça ve Türkçe olmak üzere 3 kanalımız var. Şu anda en iyisi İngilizce. Son 4 ayda %400 büyüdü. Her geçen gün abone sayısı artıyor. Şu sıralar yeni bir gezi için bütçeye ihtiyacımız olduğundan çalışıyoruz ve çok fazla kanallarla ilgilenemedik.

Yeni bir rota çizdiniz mi?

Baştan başa Kıbrıs’ı gezmek istiyoruz. Burada doğup büyümeme rağmen Tayland’ı Kıbrıs’tan daha çok gezdim. Önümüzdeki birkaç ay içinde Baf’tan, Karpaz’a kadar her yeri gezip paylaşmak isterim.

Burada yaşanır dediğin ülke?

Kesinlikle Avusturalya… Bir yere yerleşmek istersem bu Avusturalya olurdu. İngiltere’de gezme fikri başlayınca bunu nasıl yapabilirm diye düşünmeye başladım ve work and travel ile Avusturalya’ya geldim. Biraz çalışıp para biriktirdikten sonra Perth’den Sydney’e otostop ile gitmeye karar verdim. Herkes yapma çöl var gidemezsin dedi.Yolda bir arkadaşla tanıştım o da gidecekti beni arabasına aldı.Yaklaşık 2.5 hafta çok güzel şeylerle karşılaştım. Yunuslarla yüzdüm. Sörf yapmayı öğrendim. En çok aklımda kalan anım; bir doğa parkına gittik. Hiç elektrik yok gökyüzü yıldızlarla parıl parıl, deniz kenarında arkadaşım uyumuştu yalnız kaldım ve o an yaşadığımı hissettim. Hiçbir problem yokmuş gibi. O an fark ettim ki hayatın monotonluğunda değersiz görüp ilgilenmediğim birçok şey aslında bana çok güzel duygular yaşatıp, güzel anılar bırakıyor.

Peki ailen de var mı gezgin ruhlu biri?

Benden sonra kızkardeşimde gezmeye ilgi duymaya başladı. O da Avrupa’yı gezdi. Ablam ve annem yakında 10 günlük bir Prag gezisine gidiyor.

Ne kadarlık bir bütçe harcadınız Asya için?

Asya’ya ilk gittiğimizde 2 sene önce hedefimiz 8-9 ay kalmaktı ama yanımızda yaklaşık 2000 euro vardı. Orda eksilince çalışır kazanırım diye düşündüm.Gezmeye başladık Bali’nin bir kısmını gezdik. Bangkok’tan Phuket’e kadar bütün kasabaları, şehirleri gezdik. İş aramaya karar verdik. Phukete geldik. Bir iş bulduk. Çok da iyi para kazandım ve gezimize devam ettik. Genelde belli bir miktar biriktirip yola çıkarız ve orda para kazanıp yola devam ederiz.

Bir seyyah olmanın hayalini kuranlara tavsiyelerin nelerdir?

Başlamaları… Genelde gezmek isteyenleri 3 şey engeller. 1. Para 2. Zaman ve 3. Yalnız yola çıkma korkusu. Bunların hepsinin de çözümü vardır. Sorun paraysa fırsatları değerlendirip, kampanyaları kovalayarak çok ucuza seyahat edebilirler. Bir 10 günlüğüne gidip ilk adımı atabilirsiniz. Sorun zamansa hayatında bir değişim yapman lazım. Eğer gezme tutkun varsa 1 2 haftalık geziler de tatmin etmeyecek. Ve geri döndüğünde yine mutlu olamayacaksın. Bu da demektir ki hayatında bir değişim yapıp ona göre şekillendirmen lazım. Yalnız yola çıkmaya çekinenlere tavsiyem de Avusturalya ve Tayland gibi ülkeler tercih etmeleri. Bu ülkelerde çok kolay arkadaş edinebilirler. Avusturalya’ya gittiğimde iki günde 5 arkadaşım oldu. Bir tanesi menajerdi bana iş verdi. Ve Kaldığım hostele para ödememeye başladım. Sorun cesaretse, CESARET YOLDA GELİR. İlk adımı atmadan cesaretlenemezsiniz. Sadece gezmek için de değil herhangi bir hayaliniz varsa peşinden gitmekten çekinmeyin. Okuyuculara en önemli tavsiyem mutlu olacağınız şeyin peşinden gidin.

KIBRISLI GEZGİN'İN SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ULAŞMAK İSTERSENİZ:

FACEBOOK ADRESİ: https://www.facebook.com/kibrisligezgin/

YOUTUBE ADRESİ: https://www.youtube.com/channel/UCzCBoSeU---eqEWsX7_apFA