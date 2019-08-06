Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
TFF açıkladı! Süper Kupa'nın saati değişti!
TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?
Merkür'le İlgili Önemli Keşif

Kıbrıslı Rum Astrofizikçi Yunan Adasında kayboldu

06 Ağustos 2019 Salı 16:23
Kıbrıslı Rum Astrofizikçi Yunan Adasında kayboldu

Kıbrıslı Rum asıllı İngiliz vatandaşı 34 yaşındaki Astrofizikçi Natalie Christopher, sevgilisi ile birlikte Ege’deki Ikaria Adası’nda tatil yaptığı sırada dağlık bir alanda kayboldu.

Erkek arkadaşının polise verdiği bilgiye göre Christopher, dün sabah koşusu için otelden çıktı ve bir daha geri dönüş yapmadı.

Kayıp haberi üzerine Yunanistan güvenlik güçleri de bölgedeki dağlık alanlarda ve deniz çevresinde arama başlattı.

Havadan ve karadan devam eden aramalara polisin yanı sıra askeri birlikler de katıldı. Kıbrıs Rum tarafından da ekipler bölgeye gitti.

Yunan ve Rum medyası, Christopher’in bulunması için vatandaşlara destek çağrısında bulundu.

Amatör bir sporcu da olan Christopher’in, tatilinin son gününde kaybolduğu bildirildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski KTHY çalışanlarına 15 milyon TL
Eski KTHY çalışanlarına 15 milyon TL
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Bakan Çavuşoğlu, 2019 YKS Sınavı yerleştirme sonuçları ile ilgili açıklamada bulundu
Bakan Çavuşoğlu, 2019 YKS Sınavı yerleştirme sonuçları ile ilgili açıklamada bulundu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim