Kıbrıslı Rum Astrofizikçi Yunan Adasında kayboldu

Kıbrıslı Rum asıllı İngiliz vatandaşı 34 yaşındaki Astrofizikçi Natalie Christopher, sevgilisi ile birlikte Ege’deki Ikaria Adası’nda tatil yaptığı sırada dağlık bir alanda kayboldu.

Erkek arkadaşının polise verdiği bilgiye göre Christopher, dün sabah koşusu için otelden çıktı ve bir daha geri dönüş yapmadı.

Kayıp haberi üzerine Yunanistan güvenlik güçleri de bölgedeki dağlık alanlarda ve deniz çevresinde arama başlattı.

Havadan ve karadan devam eden aramalara polisin yanı sıra askeri birlikler de katıldı. Kıbrıs Rum tarafından da ekipler bölgeye gitti.

Yunan ve Rum medyası, Christopher’in bulunması için vatandaşlara destek çağrısında bulundu.

Amatör bir sporcu da olan Christopher’in, tatilinin son gününde kaybolduğu bildirildi.