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Kıbrıslı Rumlar, Kuzey’e 3 Milyon Euro yıpranmış para bıraktı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile Rum müzakereci Menelaos Menelaou iki toplumlu Teknik Komitelerin çalışmaları ve Güven Artırıcı Önlemler ile ilgili konuları ele alıyor.

06 Ekim 2022 Perşembe 09:59
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Kıbrıslı Rumlar, Kuzey’e 3 Milyon Euro yıpranmış para bıraktı



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile Rum müzakereci Menelaos Menelaou iki toplumlu Teknik Komitelerin çalışmaları ve Güven Artırıcı Önlemler ile ilgili konuları ele alıyor.

Geçtiğimiz perşembe günü New York dönüşü Olgun ve Menelaou, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın da katılımıyla ilk çevrim içi görüşmeyi gerçekleştirirken, bir sonraki görüşme bugün yapılacak.

Görüşmeye ilişkin BRT’de ‘17. Saat’ programına katılarak açıklamada bulunan Ergün Olgun, “Büyük olasılıkla ekonomik konuları ele alacağız. KKTC’nin elinde şuanda Kuzey Kıbrıs’a geçen ve euro ile alışveriş yapan Kıbrıslı Rumlar’ın Kuzey’de kullandıkları paraların bazıları yıpranmış paralar. Ve bankalar ticaret hanelerden almış olduğu bu paraları artık devreye sokamıyorlar. Çünkü yasal olarak bunların kullanımı yıpranmışlığından dolayı mümkün değil. Ve yaklaşık olarak 3 Milyon Euro civarında bir para Merkez Bankası’nda birikti. Bu paraların piyasaya sürülmesi mümkün değil. Bu paraların Avrupa Birliği Merkez Bankası aracılığıyla kullanılabilecek paraya dönüştürülmesi meselesi var. Gündemimizde olan konulardan bir tanesi budur” dedi.

Ticari araçların Güney Kıbrıs’a geçememesi ile ilgili de bir formül bulmaya çalıştıklarını söyleyen Ergün Olgun, “Bankalar arası transfer yok. Yani insanlar Güney’e mal satıyor. Fakat banka aracılığı ile parasını alamıyor.Gidip nakit olarak parasını alması gerekiyor. Önümüzde duran bu ciddi sorununun da çözüme kavuşması gerekiyor” diye konuştu.

Olgun, görüşmenin diğer konularının ise güneş enerjisi ve düzensiz göç konusu olduğunu belirtti.

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