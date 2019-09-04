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Kıbrıslı sanatçılardan muhteşem konser

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:13
Kıbrıslı sanatçılardan muhteşem konser

Girne Belediyesi 9. Kültür Sanat Günleri kapsamında Kıbrıslı sanatçılar, “A Night in Kyrenia with Todds
and Friends” isimli gecede bir araya geldi. Girne Amfi Tiyatro’da gerçekleşen gecede sahneye çıkan
Süleyman Akosman’a; Bass gitarda Cahit Kurafalı, Piano ve Klavyede Hüseyin Kırmızı , Gitar ve
Klavyede Emre Yazgın, Davulda Fuat Kutrafalı ve Gitarda İnanç Erşen eşlik etti.

Gecede ayrıca Fikri Karayel, Eril Cambaz, Yağmur Özerem ve Ezgi Akgürgen ile düetler yapıldı.

Gitar virtüözü Okan Ersan’ın yer aldığı gecede, Çelist Gürhan Nuray ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri Nihat Ağdaç, Miray Çakır ve Sinem Sadrazam sahnede yerini aldı.

Konserden elde edilen gelir, Nefes isimli çocuğun tedavisinde kullanılacak.

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıslı Sanatçılar
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